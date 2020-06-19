木筏和液化天然氣運輸船. June. 19, 2020 07:31. . 不久前，有關船的兩則報道映入眼簾。壹則是關於韓國承攬了有史以來最大規模的集中了最尖端技術的液化天然氣運輸船訂單，壹則是關於正在推動將原始漁船——木筏指定為國家重要漁業遺產。壹個消息說，卡塔爾國營石油公司卡塔爾國際石油公司簽訂了在2027年之前完成的23萬億韓元規模、逾100艘液化天然氣運輸船的預訂合同。液化天然氣運輸船方面，三家韓國造船公司占據世界90%的份額。比普通運油船昂貴很多的液化天然氣運輸船的這次訂單，再次確認了韓國作為造船強國的面貌。 另壹個消息是，正在推進把利用木筏采取石頭海帶的慣例列入國家重要漁業遺產的方案。在建造最尖端的超大型油輪和液化天然氣運輸船的造船強國中，竟然還有木筏？木筏是用原木編成的筏子。它在形態上比由原木船發展而來的、用加工板材制作的慶州雁鴨池木船（8世紀）更加原始。東海漁村現在還有坐著木筏采取海帶的地方。也就是說，將幾個還在活用的地方合並起來，指定為國家重要漁業遺產。在適應地區環境、社會風俗等長期形成的有形和無形漁業資源中，如果被認定具有保全價值，則由海洋水產部長指定。目前被指定的有濟州海女漁業（1號）、寶城赤手漁業（2號）、南海竹防簾漁業（3號）、新安千日鹽業（4號）、莞島池州紫菜養殖漁業（5號）、撫安新安灘塗魷魚赤手漁業（6호）、河東光陽手抓河蜆業（7호）。 幾年前曾調查過東海漁村。村裏還有8條用原木編成的木筏，但並不當回事。其中壹條每天都漂浮在海上。住在海邊的壹對老夫婦乘木筏采取海帶維持生計。有壹天，我跟在海邊木筏的金氏老人攀談起來。老人數說著木筏的優點。“因為底面扁平，很容易在水深淺的地方來回。如果是尖的，可以便於破浪前進，但壹旦碰到亂石就會沈沒。木筏是用原木做的，撞了也沒關系。即使起了風浪，也不晃動，幹活很輕松。”通過與老人的對話，我明白了，木筏雖然原始、樸素，但任何船只都代替不了它。 老人接著說。載滿石頭海帶，想要安全乘坐，必須要浮力好。為此，將梧桐樹去皮，晾幹兩三年。做木筏並不難，但要知道等到樹幹夠了，耐心才是最高的技術。“我們村裏的人為了打造木筏，提前種下梧桐樹。把它砍下來後還要晾曬幾年。木筏是用時間制作的船。我家墻根上晾著梧桐樹呢。這家夥用完了，就得重新造。”老人年輕時做過傳統潛水員，留下了潛水病。筆者離開村子後不久，聽到了老人去世的消息。幾年前就在墻根準備好的梧桐樹失去了用武之地，修好的木筏被擡到了岸上。

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