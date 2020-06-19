韓美必須恢復壓倒性力量的威懾力，朝鮮才不敢挑釁. June. 19, 2020 07:29. . 朝鮮16日炸毀開城工業園區內南北聯合聯絡辦事處大樓後，已連續兩天沒有動靜。《勞動新聞》昨天發表了恐嚇性談話，稱“這只是第壹個開端”“我軍的自制力已經超過了極限”，但看起來是想先觀察韓國政府的應對，然後再決定追加挑釁的種類和強度。 朝鮮今後的挑釁是否會朝著美國試射洲際彈道導彈或潛射導彈，或者是類似延坪島炮擊、炸沈天安艦或木盒地雷挑釁等實際對南攻擊，都不得而知。對於我們來說，重要的是通過做好萬全的軍事態勢，擁有遏制力。 2018年春天以後，美軍的戰略資產退出，韓美軍事演習中斷或縮小，朝鮮在這段時間裏反復進行短程彈道導彈和火箭炮發射試驗，提高了軍事應對能力。只有恢復韓美在韓半島的壓倒性力量威懾力，重新展現其實力，才是避免與朝鮮進行實際軍事對抗，阻止朝鮮挑釁的經驗證的方法。前韓美聯合軍司令文森特·布魯克斯17日表示：“應該重新展開核轟炸機、F-35戰鬥機、航空母艦、核潛艇等戰略資產，韓美軍事演習也不再是與朝鮮討論的問題。”應該盡早重啟韓美軍事演習。 當然，恢復壹度消除和減少的軍備，需要更大的信任和費用。美國總統特朗普13日說，“美軍的職責不是解決遙遠國度的爭端”。對於韓美軍事演習，他曾表示，“每做壹次都要花費1億美元”，表達了不滿。如果朝鮮不進行令美國受到影響的挑釁，很難保證美國的應對會和過去壹樣。 因此，更加迫切的是我們內部堅決、團結的應對態勢。文在寅總統17日表示：“將在忍耐中摸索方法。”這聽起來像是在說不會改變對朝政策的基調。如果朝鮮要求的是韓國獨自重啟開城工業園區和金剛山旅遊，那麽韓國很難接受。現在，文在寅總統應該分清現實可行的和不可行的，而不是希望性的思考，明確忍耐的“馬其諾防線”在哪裏。 在這種情況下，接連有執政黨議員們表示，“已經決定不搞韓美聯合軍演，而且從2019年開始縮小，韓國首先打破了承諾”（洪益杓議員），“為了再次2018年，有必要對安保領域進行全面改造”（尹建榮議員），似乎是要改造本國國民的意識。自己不幫助的國家沒人幫助。應該克制進壹步的國論分裂性發言。

한국어