時隔100天回歸的英超，以反對種族歧視的信息開始. June. 19, 2020 07:30. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “黑人的命也是命(Black Lives Matter)。” 時隔100天後再次舉行的英格蘭足球超級聯賽(EPL)賽場上，22名在背後刻有同樣文字的球員踏上了草坪。當主裁判吹響哨子時，球員們沒有選擇開球，而是單膝跪下默哀10秒。沒有觀眾的球場上一片寂靜。 18日，英超聯賽以阿斯頓維拉隊對謝菲爾德隊、曼城隊對阿森納隊的比賽為開端，重新打開了關閉了3個多月的大門。由於新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)大流行，英超自3月10日阿斯頓維拉隊對萊斯特城隊的比賽後被中斷。 單膝跪地的儀式具有反對黑人種族歧視的意義。這是對美國白人警察鎮壓過度而死亡的黑人喬治•弗洛伊德的追悼。球員們在隊服上寫上了“黑人的命也是命”的字樣，而不是自己的名字。比賽開始前，他們還為新冠肺炎遇難者默哀一分鐘。 包括英超在內的大部分足球聯賽都禁止在球場上使用帶有政治意味的行為或文句，但EPL承認例外。英超首席執行官理查德•馬斯特說：“我們認為這是一種具有道德價值的行動，而不是政治意願的表現。我想，我們正處於一個特殊時期，最好能在世界焦點問題上發出自己的聲音。”來自牙買加的黑人前鋒拉希姆•斯特林說：“今天我們所有人都在球場上跪地，英超有了很大的飛躍。我們正逐步走向正軌，世界正在一點點地變化。” 最終曼城3比0完勝阿森納。曼城隊主力前鋒斯特林在主場伊蒂哈德體育場為球隊先拔頭籌，為球隊獲勝立下汗馬功勞。本場過後曼城隊以19勝3平7負(積60分)的成績位居第二。與排在第1位的利物浦(27勝1平1負•積82分)的積分差距為22分。 另一場比賽中，阿斯頓維拉隊主場與謝菲爾德隊0比0握手言和。當天，謝菲爾德因誤判而哭了。上半場第41分鐘，謝菲爾德隊的奧利弗•諾伍德踢出的任意球被阿斯頓維拉門將撲出，但皮球已經越過門線。但是，由於底線讀取系統“鷹眼”無法正常啟動，進球無法得到認可。鷹眼系統方面道歉說，“在過去的9000場比賽中從未出現過這樣的情況，本場比賽第一次出現了這樣的失誤。” 效力托特納姆熱刺隊的孫興慜將於20日上午4時15分，在英國倫敦托特納姆熱刺體育場與曼聯隊進行第30輪比賽。目前，熱刺隊積41分(11勝8平10負)，在20支球隊中排名第八。本賽季球隊還剩9場比賽，要想進入下賽季的歐冠聯賽，必須進入前四名。目前熱刺隊與排名第4位的切爾西隊(積48•14勝6平9負)之間相差7分。

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