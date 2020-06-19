“請用智能手表測量血壓”，三星電子推出Health Monitor應用程序. June. 19, 2020 07:30. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星電子18日推出了血壓測定應用程序“三星健康監測器(Samsung Health Monitor)”。該應用程序於4月獲得食品醫藥品安全處的許可，在可以用智能手表測定血壓的應用程序中，在世界上首次得到了保健當局的醫療器械許可。5月獲得食藥處許可的心電圖測定功能將通過今年第三季度(7~9月)的應用程序更新進行支援。 “Galaxy Watch Active 2”用戶從當天開始更新最新固件後下載應用程序，就可以方便地測量血壓。用戶先輸入用傳統環套血壓計測量到的標準血壓，然後利用智能手表的心率傳感器測量血壓。通過智能手表和智能手機，可以以日、周、月為單位確認血壓趨勢，也可以將此儲存為PDF文件進行共享。

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