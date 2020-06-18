培養引領後新冠疫情時代的“半導體人才”. June. 18, 2020 09:30. by 朴在明 jmpark@donga.com. 高麗大學17日表示，從2021學年度開始，將新設與尖端產業相關的3個學科及學部。新設學科為數據科學系、智能保安系、融合能源工程系，招生人數各為30人。這些都是與第四次產業革命相關的學科。 數據科學系是第四次工業革命中最重要的人工智能(AI)和大數據分析及處理的特色學科。近年來，信息技術(IT)的所有領域對數據分析和處理技術的需求都大大增加。高麗大學計劃，為了讓數據科學系畢業生在AI、機器學習、深度學習(Deep Learning)等各領域活躍，從本科課程開始實行實務性、融合性的教育。高麗大學相關人士解釋說：“將通過生命工學、醫學、工學等多種學科內容的數據分析和處理，培養脫離傳統學科思維框架的創意型人才。” 智能保安系是由以保安和IT的融合知識為基礎的教育組成的。近年來，隨著第四次產業革命的進行，保安在主要IT產業中越來越受到重視。高麗大學方面解釋說：“智能保安系的目標是培養能夠根據時代要求，通過智能保安創造新社會價值的人才。” 融合能源工程系在IT領域融合納米技術和生物技術，培養開拓未來能源技術的人才。計劃將高麗大學和韓國科學技術研究院(KIST)一直以來共同進行的能源環境研究生院的研究成果擴大到本科教育。 高麗大學除了這些專業之外，還新設了半導體工學系。在這裏通過高麗大學和SK海力士共同開發的4年教學課程安排，培養具備解決問題能力和實務知識的半導體人才。SK海力士將支援半導體工學系學生的全額學費和補助金。學生畢業後可以進入SK海力士，也可以進入研究生院。 高麗大學解釋說：“為了尖端產業領域的持續發展，從本科課程開始不斷培養具備專業性的人才是最重要的。為了培養人才，除了已經確保的專職教員外，還將聘請各領域最優秀的專家擔任教授。”高麗大學校長鄭真澤說：“為了讓接觸最前沿的學科成長起來的學生們，能夠成長為新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)以後新社會需要的未來型核心人才，將竭盡全力培養他們。”

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