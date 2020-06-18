7600韓元的新冠肺炎靈藥？......鄭銀敬：地塞米松更接近輔助治療劑. June. 18, 2020 09:30. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 英國對外宣稱新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)治療藥物在臨床試驗中獲得成功，引起了世界衛生界的高度關註。 據英國廣播公司(BBC)當地時間16日報道，以英國牛津大學科學家為核心的聯合研究小組對2000名新冠肺炎住院患者進行了註射類固醇藥物—地塞米松(Dexamethasone，簡稱DXMS)的大規模臨床試驗。結果，長期需要氧氣呼吸器的重癥患者的死亡危險減少了28~40%。接受輕度氧氣治療的患者的死亡危險也減少了20%至25%。對20名正在自我隔離的新冠肺炎確診患者進行註射後發現，19名患者即使不住院，病情也有所好轉。 地塞米松是抑制炎癥的腎上腺皮質荷爾蒙藥物，一直被用作過敏、濕疹、關節炎、哮喘治療劑。研究小組表示：“（地塞米松）對重癥患者最有效。”世界衛生組織(WHO)也表示支持，稱“在治療新冠肺炎問題上取得了劃時代的突破”。 當天，英國首相鮑裏斯•約翰遜在應對新冠肺炎疫情的記者招待會上表示，將立即允許使用地塞米松處方。英國政府強調，這種藥只要5英鎊(約7600韓元)就可以買到，價格低廉，供應簡單，而且在家中保管時可以立即使用。不過，專家建議，地塞米松有胃炎、嘔吐、頭痛、頭暈、失眠等副作用，而且可能誘發患者免疫過度反應。 韓國防疫當局也表現出了慎重的態度。韓國疾病管理本部長鄭銀敬在17日的例行新聞發布會上表示：“與其說(地塞米松)是根治新冠肺炎的治療劑，不如說它是緩解炎癥反應的輔助性治療劑。是否需要更系統的臨床研究，需要與臨床專家協商。”

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