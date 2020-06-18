德甲霸主拜仁提前兩輪衛冕，達成德甲八連冠. June. 18, 2020 09:27. by 李元洪 bluesky@donga.com. 保持暴風般的進球勢頭的羅伯特•萊萬多夫斯基(32歲•波蘭•照片)帶領德甲霸主拜仁慕尼黑首次實現了聯賽8連冠。有評價認為，萊萬多夫斯基距離授予世界最優秀球員的“金球獎”獲獎又近了一步。 萊萬多夫斯基17日在德國不來梅的威悉體育場舉行的2019~2020賽季德甲聯賽第32輪客場比賽中，在上半場第42分鐘用胸部卸下後衛博阿滕的傳球，利用右腳淩空抽射破門得分。1比0的比分讓拜仁在德甲歷史上首次實現8連冠偉業。本場過後積76分(24勝4平4負)的拜仁隊與還剩下3場比賽的第二名多特蒙德(積66分•20勝6平5負)之間的積分差距已拉大到了10分，因此無論剩下的比賽結果如何，都將確保冠軍。 萊萬多夫斯基在29場德甲聯賽中攻入31球，在6場歐足聯(UEFA)冠軍聯賽比賽中攻入11球，在4場德國足協杯比賽中攻入4球，賽季至今各項賽事出戰40場打入46球。場均1.15球的恐怖進球能力。萊萬多夫斯基在今年德國足協杯半決賽對陣法蘭克福的比賽中也攻入一球，幫助球隊以2比1獲勝，將球隊帶入決賽。此外，在歐冠1/8決賽首回合對陣切爾西的比賽中，他貢獻1球2次助攻，幫助球隊3比0獲勝，占據了極大的晉級優勢。拜仁確定獲得本賽季的德甲冠軍後，又有機會沖擊德國足協杯和歐冠聯賽冠軍等三冠王，其中，在關鍵時刻表現出色的萊萬多夫斯基起到了非常大的作用。 身高185厘米、體重79公斤的中鋒萊萬多夫斯基腳步靈活，位置感極其出色。他的優點是出色的爆發力和關註力。在2015年9月與沃爾夫斯堡的德甲聯賽上，他在下半場第6分鐘至第15分鐘短短9分鐘內攻入5球，一度成為熱門話題。這是歐洲五大聯賽最短時間進5球的紀錄。他在波蘭聯賽出道，2010年轉會到多特蒙德隊，2014年開始效力於拜仁隊。 萊萬多夫斯基繼續著自己搶眼的表現，在今年足球專業媒體《Goal》預測的“金球獎”獲獎球員預測排名中，他一度名列榜首。雖然是預測，但他把梅西(巴塞羅那)和C羅(尤文圖斯)擠到了第2、3位。此前，梅西和C羅分別6次和5次獲得該獎項，兩位球員幾乎獨占鰲頭。萊萬多夫斯基如果能獲得“金球獎”，將是波蘭球員中第一個獲得金球獎的球員。萊萬多夫斯基在奪得德甲冠軍後說：“現在球隊已經是德國冠軍了，我希望之後球隊能在歐洲冠軍聯賽的舞臺上有更好的表現。”

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