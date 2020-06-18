文在寅總統，把對朝政策的方向和人員都換掉吧. June. 18, 2020 07:32. . 青瓦臺昨天就朝鮮勞動黨第壹副部長金與正抨擊文在寅的談話表示，“這是缺乏常識的行為，朝鮮應具備基本的禮儀”，並警告稱，“我們不會再忍受這種不明事理的言行了。”這針對的是金與正前壹天抨擊文在寅總統紀念《6·15宣言》20周年的發言為“徹頭徹尾的詭辯”“辯解和花招”。在青瓦臺將對朝批評提升到現政府執政以來的最高潮的同時，韓國國防部和統壹部也針對朝方對手總參謀部和統壹戰線部的批評談話作出了回應。 朝鮮繼炸毀南北共同聯絡辦事處後，昨天又宣布將在開城工業園區、金剛山旅遊區重新駐紮軍隊，並恢復西海上的軍事演習。這實際上是威脅要將《9·19南北軍事協議》也要廢除。金與正前天發表的長篇對韓批判談話透露了朝鮮的部分內心想法。金與正指責說，過去2年裏，韓國政府把韓美同盟優先於南北協議，沒有超出對朝制裁的框架。沒有壹句提及無核化的“無”字。意思是說，不要再糾纏於無核化，要站在朝鮮壹邊。 現在應該全面重新檢驗韓國政府的對朝政策基調。文在寅政府的對朝政策是以國務委員會委員長金正恩承諾無核化為前提制定的。以此為基礎說服了美國，開始了朝美談判。但美國認為朝鮮沒有無核化的意誌，因此去年在河內舉行的朝美首腦會談破裂，對朝制裁持續進行。 壹直持有不正確的判斷和方向設定的外交安全班子也要進行大換血。朝鮮從去年開始轉向了對韓強硬路線，但韓國外交安保班子卻因為毫無根據的樂觀論，未能成功應對對韓挑釁。雖然統壹部長官金練鐵昨天表明了辭意，但青瓦臺國家安保室也難逃其咎。目前，安保室的核心人物是與朝核問題相距甚遠的通商外交出身人士。從很早以前起就壹直有人指責說，他們對主要外交安保懸案判斷失誤，暴露出了力量的局限性。雖說戰爭期間不更換將，但如果無法正常發揮將軍的作用，就不應該猶豫不決。 韓國政府部分人士認為，此次對韓挑釁是由金與正主導的，因此希望同金正恩舉行首腦會談，但似乎事先做好了周密準備的朝鮮強硬路線似乎很難突然改變。如果金正恩不下決心無核化，即使成功舉行“活動式首腦會談”，最終也只能原地打轉。金正恩在國內移動時使用的飛機昨天飛往東海岸，似乎也與追加挑釁的可能性不無關系。朝鮮現在的情況和無視中間站暴走的列車沒有什麽兩樣。根本沒有表現出無核化的意誌。現在正是確認朝鮮無核化的堅定目標，重新制定現有戰略的時候。

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