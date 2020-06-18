戈雅的黑畫. June. 18, 2020 07:33. . 這是令人震驚且令人厭惡的場面。這幅畫描寫了長相嚇人的男人把小孩吃掉的場面。這是18世紀西班牙美術大師弗朗西斯科·戈雅晚年畫的代表作。受到皇帝寵愛的宮廷畫家為什麽會畫出這樣可怕的圖畫呢？ 戈雅是西班牙首席宮廷畫家，享有財富和聲譽，但壹直通過藝術辛辣地諷刺他所生活的時代。主要工作是繪制王室的肖像，但像《脫衣的瑪哈》壹樣，也畫了符合大權在握的贊助者隱秘要求的大膽裸體畫。40多歲因發燒失去聽力後，戈雅兩次度過死亡關口，到了人生的晚年，沈浸在內心深處的世界裏。1819年，他買下馬德裏郊外的農居，將其裝修成工作室，因為以前的房東是聾啞人，所以他家的兩層小樓也被稱為“聾啞人之家”。戈雅與世隔絕，在這座房子裏完成了人生最後的力作。房子內墻面塗黑後，他在4年間畫了14幅壁畫。雖然是眼睛幾乎瞎掉、聽覺也完全喪失的70多歲衰老之軀，但沒有助手幫忙，壹個人把墻面填滿了。與必須按照贊助者的要求繪制的作品不同，這些壁畫是完整展示戈雅內心和作品世界的最真實的作品。 這些畫面都是壹片黑暗、奇異的景象，後來被稱為“黑畫”。其中最有名的畫是，畫的是因害怕自己的位置被子女搶走而在兒子出生後就吃掉的薩圖爾努斯。戈雅將羅馬神話中的薩圖爾努斯描繪成壹個狂人，他雙眼瞪大，壹心要吃孩子。當時戈雅正與病魔作鬥爭，時刻想著死亡，對腐朽的教會和王室面貌感到幻滅。雖然以羅馬神話為主題，但畫象也許想通過為了權力連自己的子女都吞噬的無情的父親，揭露對生活和權力的幻滅、人類的瘋狂和暴力，以及罪惡的本能。

한국어