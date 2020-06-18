朝鮮單方面公開“韓國懇求派遣特使”的秘密提議. June. 18, 2020 07:33. by 朴孝睦記者 tree624@donga.com. “特使團壹行抵達高房山招待所，在受到朝方迎接後與國務委員會委員長金正恩共進了晚餐。” 文在寅政府上臺後的第壹個訪朝特使團於2018年3月5日抵達朝鮮。青瓦臺國家安保室長鄭義溶和國家情報院長徐薰等特使團乘坐豪華轎車剛剛來到國務委員會大樓，金正恩和妹妹、勞動黨第壹副部長金與正就親自出迎。 但2年零3個月前以破格的禮賓和款待迎接特使團的金與正，17日不加掩飾地指責文在寅總統提議特使訪朝是“不值錢的鬧劇”，毫不客氣地壹腳踢開。有評價稱，這赤裸裸地表現出了正在走向惡化的韓朝關系的現狀。 朝鮮中央通訊社在當天的報道中稱，“15日，南朝鮮當局上演了壹場要求派遣特使的不值錢的鬧劇”，在文在寅總統在《6·15南北共同宣言》20周年之際，於15日公開了提議由鄭義溶和徐薰擔任對朝特使的事實。 報道稱，“對於韓方不顧前後發出如此急迫的通知，金與正副部長告知他們，完全不允許這種有明顯手段的不純提議。”“對於作出的悲慘判斷和突然的提議, 我們感到極為不快。”報道稱：“南朝鮮執政者沈迷於玩弄‘旨在克服危機’的特使派遣遊戲，動不動就提出荒唐的提議，現在應該明白，它現在已然行不通了。”文在寅政府上臺後，曾兩次訪問朝鮮促成朝鮮渴望的朝美首腦會談的訪朝特使，如今卻被貶稱為“不現實的提議”和“旨在克服危機的遊戲”。 青瓦臺在16日的新聞發布會上對於政治圈內傳出的派遣對朝特使的傳聞表示“沒有聽說過”，徹底緘口不言。因為朝鮮接連對韓國進行批判、表現出強硬的立場，在這種情況下，即使不是現在，朝鮮隨時都有可能接受派遣訪朝特使的提議。但是朝鮮當天公開了不公開的訪朝特使提議，露骨地進行了指責，連訪朝特使的最後壹張王牌也化為烏有。總統國民溝通首席秘書尹道漢在當天的吹風會上表示：“朝方單方面公開了我方為打破現狀而不公開提議派遣訪朝特使壹事”，“這是史無前例的非常識性行為，是有意歪曲派遣對朝特使意圖的行為，對此深表遺憾。”青瓦臺認為，公開通常在幕後秘密進行的特使提議是最高水平的外交失禮。 執政圈部分人士擔心“扭轉南北關系的最後希望已經消失”，同時主張更換特使團陣容，在適當的時候重新嘗試進行對話。執政黨相關人士說：“從朝鮮的立場來看，很難接受與目前局面有很深聯系的人物為特使團”，“由於特使團被拒絕，在壹段時間內，南北關系的冷卻不可避免。”

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