美國國務院：“朝鮮應避免產生反效果的進壹步行動”. June. 18, 2020 07:33. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國國務院當地時間16日就朝鮮炸毀韓朝共同聯絡辦事處壹事提及“反效果（counterproductive）”壹詞，這暗示了如果朝鮮今後發起武力挑釁，美國可能會改變強調外交和談判的立場。國務院在沒有發出敦促朝鮮重返談判桌的信息的情況下，以“可能會遭到逆風襲擊”為由，進壹步提高了警告級別。 特朗普政府高層當局者的第壹反應是“與同盟國韓國繼續密切協調”，3小時後，美國作出了上述反應。這應該是經過國務院朝鮮小組的討論以及與相關部門磋商後整理決定的特朗普政府的立場。 美國政府表示“全力支持”韓國政府改善南北關系的努力，這壹點也引人註目。此前在要求調節南北經濟合作速度時出現在評論中的“與無核化步調壹致（lockstep）”的內容已經不見了。分析認為，美國是首先給韓國政府以支持，同時進行狀況管理以阻止朝鮮進行武力示威或軍事挑釁。 特朗普總統對朝鮮的動向沒有發出任何信息，保持著慎重的基調。這與去年國內外關註朝美談判的時他對朝鮮的動向立即做出反應的情況不同。雖然面臨朝鮮的威脅，但對朝鮮的關註在他的政策優先順序中越來越遠，因此似乎對朝鮮不太關心。 據悉，兼任美國國務院對朝政策特別代表的副國務卿斯蒂芬·比根將出席17日在夏威夷舉行的國務卿蓬佩奧和中國負責外交事務的政治局委員楊潔篪之間的會晤。主要議題可能涉及中美矛盾，但鑒於比根陪同出席，朝鮮問題也很有可能被列入討論議題。

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