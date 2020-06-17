比起向雙龍汽車緊急輸血，政府似乎傾向於尋找新主人. June. 17, 2020 07:54. by 金炯民記者 kalssam35@donga.com. 圍繞雙龍汽車的政府氛圍正在從“通過緊急輸血延長生命”轉變為“找到新主人後恢復正常”。據悉，在最壞的情況下，通過回生程序(舊法庭接管)擺脫虧損後出售給第三方的方案也包括在選擇備案中。政府投入資金的原則是“沒有分擔痛苦的大股東，就沒有支援”，因此首要工作便是組建能夠分擔痛苦的大股東。 ○ 把重點放在尋找新主人 16日，據政府和金融圈透露，產業銀行等債權團從4月開始與雙龍汽車大股東印度馬恒達集團進行了有關企業回生的實務協商。結論是“馬恒達拯救公司的決心不透明”。由此，馬恒達15日披露的“尋求新投資者”消息，實際上被外界認為是在走出售程序。韓國政府一位有關負責人表示：“現在還不能斷定馬恒達集團的真正意圖，但我認為，他們所說的尋找新投資者最終是出售。” 現在球傳到了韓國政府那裏。政府認為，在沒有大股東分擔痛苦的意誌的情況下，不能支援雙龍汽車。因為沒有支援的理由。債權團相關人士表示：“大宇造船海洋之後，確定了如果沒有大股東分擔痛苦，就無法對企業進行支援的原則。走在雇傭問題前面，是不會卷入特惠政策的爭議之中的。” 這意味著，如果有意分擔痛苦的新大股東收購雙龍汽車，政府將開始提供支援。產業銀行也認為，比起支援方針不透明的馬恒達集團，出現支援意誌堅定的新大股東對雙龍汽車來說可能更好。 雙龍汽車的出售價為馬恒達持有的約2000億韓元股份加上經營權溢價，預計將達到2500億韓元左右。雖然根據公司的情況會有所不同，但是僅就整車企業的收購價格來看，這被認為是比較有性價比的待售物品。投資銀行(IB)業界有關負責人表示：“雙龍汽車的可持續性受到質疑是事實，但如果政府提供支援，潛在買家肯定不會缺席。” ○ 貸款到期之後或可延長，擬議基安基金支援不透明 汽車業界一直提出，政府最近籌集的40萬億韓元規模的“基幹產業安定基金(以下基安基金)”有可能對雙龍汽車進行支援。但是，政府內部卻出現了懷疑的氛圍。基安基金是為因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)而經歷暫時性流動性不足的企業提供的資金。也就是說，這不是為經營狀況原本就不是很好的企業而設立的基金。 更何況，基安基金是Bridge loan(短期流動性供應貸款)。在雙龍汽車經營狀況惡化到連續13個季度出現虧損的情況下，政府判斷認為，投入基安基金不符合基金宗旨。韓國政府一位高層負責人表示：“基安基金審議委員會不太可能將基金用於援助雙龍汽車。” 但據悉，政府在確定如何處理雙龍汽車之前，產業銀行很有可能延長貸款期限。也就是說，如果不能延長期限，就會馬上破產，因此不會讓企業斷氣。由此，下月到期的產業銀行900億韓元貸款也將以部分償還條件被延長。韓國政府一位有關負責人表示：“產業銀行向雙龍汽車提供的1900億韓元貸款大部分是有擔保的貸款，因此沒有必要急於收回。”

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