中國外交部：“希望韓半島穩定”……敦促朝鮮克制. June. 17, 2020 07:54. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 對於朝鮮16日下午炸毀開城南北共同聯絡辦事處壹事，主要外媒壹致通過快訊進行了報道，稱“韓半島內部的緊張氣氛正在加劇”。中國外交部表示，“希望韓半島的和平與穩定”，敦促朝鮮保持克制。 美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》《朝日新聞》等媒體當天下午引用韓國統壹部的發言報導了朝鮮炸毀聯絡辦事處的事實，並指出，朝鮮勞動黨第壹副部長金與正13日在抨擊韓國政府沒能阻止“脫北者”團體撒放反朝傳單時已經預告了這次爆破。 美聯社援引部分專家的話分析說，對於韓國因美國主導的對朝鮮制裁而無法重啟經濟合作，朝鮮吐露了不快。《紐約時報》報道說：“最近威脅要結束南北和解氛圍的朝鮮用極端的方式表達了對韓國的不滿。”《華盛頓郵報》報道說，朝鮮最近幾周對韓國提出了越來越尖銳的指責，並預測朝鮮破壞聯絡辦事處會迅速激化矛盾。《朝日新聞》預測說，聯絡事務所對文在寅政府來說象征著對朝政策的成果，這必然會成為巨大的打擊。 中國外交部發言人趙立堅在當天的例行記者會上就朝鮮炸毀聯絡辦事處壹事表示：“朝鮮和韓國是同壹個民族”，“中國作為鄰國，壹貫希望維護韓半島的和平與穩定。”日本官房長官菅義偉表示：“將繼續與美國、韓國等緊密合作，收集和分析必要的情報，關註局勢，同時全力進行警戒和監視。”

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