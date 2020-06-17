愛寶樂園的大天鵝夫婦，24年之後首次生下幼崽. June. 17, 2020 07:54. by 李景振記者 lkj@donga.com. 天然紀念物“大天鵝”的幼崽誕生了。據愛寶樂園16日透露，上月28日，雄性“翅膀”和雌性“洛東”之間誕生了“米奧”。在京畿龍仁市愛寶樂園動物園，大天鵝夫婦孵化(幼崽)成功尚屬首次。 大天鵝是瀕危生物，屬於雁形目鴨科。其身長約1.5米，展翅長2.4米，雌雄均為純白色，常被稱為天鵝。其主要棲息於冰島至俄羅斯西伯利亞的苔原地帶。大天鵝一般在早春交配後，4、5月份生蛋，雌性孵蛋約40天，然後幼崽孵化出來。 翅膀和洛東於1996年在京畿南楊州市瓦阜邑八堂裏附近，翅膀部位受了槍傷，被鳥類保護協會救起，之後被送到愛寶樂園動物園。幸運的是，生命得到了拯救，但只能截斷部分翅膀，無法繼續飛翔。 愛寶樂園動物園為這對大天鵝夫婦提供了棲息空間，讓它們適應新的環境，健康地生活。但是，24年來，它們未能成功繁殖幼崽。從去年冬天開始，這裏營造了接近自然的環境，並直接從附近的荒山上運來落葉和紫芒等築巢。在懷孕及生蛋期，為了避免大天鵝夫婦受到壓力，盡量減少它們與外界的接觸，並提供包括維生素、鈣等在內的營養食品。 通過這樣的努力，大天鵝夫婦在相當於人類老年期的年齡成為了“大天鵝父母”。嬰兒大天鵝米奧目前擁有成人拳頭大小的灰褐色毛，但大約5、6個月後將展示白色毛。愛寶樂園飼養員李智妍(音)表示：“洛東溫暖地擁抱著米奧，翅膀雖然身體不舒服，但對周圍卻沒有放松警惕，守護在那裏。”

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