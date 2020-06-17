朝鮮炸毀南北辦事處的野蠻行徑，踐踏了南北關系最後壹絲善意. June. 17, 2020 07:54. . 朝鮮進行了炸毀開城工業園區內南北聯絡辦事處的軍事挑釁。韓國政府昨天表示：“朝鮮於下午2時49分炸毀了開城共同聯絡辦事處大樓。”朝鮮勞動黨第壹副部長金與正13日預告說：“不久之後，將看到毫無用處的北南（南北）共同聯絡辦事處支離破碎地倒塌的悲慘場面。”文在寅總統提議通過對話解決問題，但朝鮮方面斷然拒絕，並突破威脅的程度，進入了實質性挑釁的實行階段。 根據板門店宣言協議，聯絡辦事處被稱為南北和解與合作的象征，於2018年9月開門。韓國政府在辦事處建設和改建、維修方面投入了178億韓元，包括運營費在內共投入了338億韓元。炸毀辦事處事件不僅破壞了韓朝首腦間協議，還侵犯了開城工業園區內的韓國企業資產和政府的財產權。這與恐怖組織的野蠻行徑並無二致。這相當於把前年南北首腦會談的產物《9·19南北軍事協議書》變成了廢紙。 朝鮮人民軍總參謀部昨天表示，將向非軍事區投入兵力並散發傳單，進壹步加強了對韓國的威脅。預計朝鮮軍隊投入的地區是開城工業園區、金剛山旅遊區和非軍事區監視哨所。如果為南北合作事業而遷移到後方的軍隊重新得到部署，南北之間的軍事對峙將不可避免。 朝鮮波浪式的對韓挑釁可能是想在國際社會對朝制裁中，在因新冠疫情中斷與中國的交易的情況下，通過自殘程度的挑釁引起美國的關註。雖然朝鮮拿“脫北者”團體的對朝傳單說事，但這僅僅是借口而已。雖然朝鮮希望在不放棄核武器的情況下，通過與美國的談判獲得緩和制裁等補償，但美國堅持原則，要求朝鮮應首先表現出有誠意的無核化意誌。隨著大選的臨近，特朗普總統對與朝鮮的談判沒有表現出特別的關註。 金正恩政權就像沙漏壹樣，在經濟惡化的情況下，如果不把內部不滿情緒轉向對外，政權的安全也會受到威脅，這種緊迫感把自稱斡旋者的韓國政府逼到了懸崖邊上。擺脫這種綜合性困境的唯壹出路就是履行無核化，但金正恩政權卻視而不見，除了挑釁之外別無他法。即使現在，只要金正恩對無核化表現出誠意，韓國和美國也會隨時伸出援助之手。金正恩應該銘記，武力挑釁最終只會帶來更加嚴重的孤立和導致自取滅亡的體制危機。

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