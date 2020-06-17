新冠疫情為何加快美中對立速度？. June. 17, 2020 07:54. . 新冠疫情是人類面臨的壹次非常罕見的生物安全災難。這是對中美兩國的共同威脅，只有中美合作，才能與全世界人民壹道，戰勝新冠疫情。但自新冠疫情暴發以來，中美關系持續惡化，兩國關系似乎距離“新冷戰”僅壹步之遙。 新冠疫情正在使中美關系進壹步惡化。美國總統特朗普執政後，美國的“對華政策發言系統”出現了歷史性的倒退。特朗普政府壹直將中國“妖魔化”。這種“中國妖魔化”代表了特朗普政府和極右共和黨勢力所表現出來的、中國人難以理解的所謂“（因中國而）受害者情結”。這壹情結在3年多的時間裏成為特朗普政府對華政策的基本基調。新冠疫情本來是美中合作的機會，但遺憾的是，特朗普政府更加強硬地推行所謂的美國利益優先政策，對中國表現出高度對立的情緒。這已經成為向中國施壓的主要手段。 首先，美國國內新冠疫情的嚴重狀況使特朗普政府和美國共和黨右翼政治勢力所表現出的反華受害者情結變得更加歇斯底裏。特朗普政府把新冠疫情看作是進壹步向中國施壓、在政治和經濟上同中國清算關系的機會。 第二，新冠疫情加劇了美國對中國的擔憂。強化了特朗普政府推進的“脫鉤”方向的中國政策。美國人認為新冠疫情為中國打開了壹個大機會之窗。他們認為，中國試圖更加強烈地追求對全球的影響力，並擠掉美國在世界的領導地位。他們認為，加強對中國的科技戰爭、貿易戰爭、媒體戰爭，甚至今後的金融戰爭，把產業鏈、供應鏈、價值網從中國挖走，就是在遏制中國的崛起，也是在保持美國持續的霸權優勢。 第三，新冠疫情成為特朗普政府恣意用來向中國施壓的政治工具。如果向中國施壓，美國就能把對美國初期應對新冠疫情時表現出來的無能、低效方式的怨恨轉嫁給中國。不僅如此，特朗普還能聲稱，“妳們應該憎恨中國人。中國人造就了今天這樣可怕的局面。”這已經成為特朗普大選戰略的重要組成部分。在美國，中國問題已經被特朗普總統完全政治化。最後，新冠疫情加劇了美國社會的反華、厭華、恐華情緒，特朗普向中國施壓的政策在美國國內得到了更多的支持。 今天，70%的美國民眾認為，“中國應對新冠疫情的擴散負責”。新冠疫情激化了美國國內對亞裔居民的種族主義歧視和排斥。多數美國政治精英和國民對中國政策的看法受到新冠疫情的影響，開始回到與20世紀50年代相似的“新麥卡錫主義（將政治反對者攻擊為共產主義者的態度）”。理性、溫和的中國政策聲音不斷受到排擠。 中美關系已經到了兩國都需要認真、理性的政策與策略、反思的時刻。在國際體系中，大國興衰往往帶來不可避免的大國間激烈的權力競爭和戰略對立。但是，在21世紀的今天，中美的任何“新冷戰”的前途，都將損害世界的穩定、和平與繁榮。尤其是，它將給東北亞地區經濟發展帶來災難般的沖擊。最近，美國的吉米·卡特、比爾·克林頓、喬治·W·布什、貝拉克·奧巴馬等前總統壹起發出聲音，嚴厲批評了特朗普的內外政策。他們還要求反省美國政策“災難性失敗”的根源。同樣，中國政府也有必要在新冠疫情過程中表現出的諸多問題中找到壹條促進政治經濟改革、加快形象改善的未來道路。只有這樣，才能使中美兩國繼續得到世界上多數國家的理解和尊重。

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