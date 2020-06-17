特朗普：“裁減壹半駐紮美軍，說的並不僅僅是德國”. June. 17, 2020 07:54. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 美國總統特朗普當地時間15日對德國國防費支出水平表示強烈不滿，並公開表示將把駐德美軍裁減至最大規模時壹半的2.5萬人。這是特朗普總統首次親自確認此前通過外媒報道傳開的裁減駐德美軍計劃。這可能會對防衛費分攤額問題尚存的駐韓美軍裁減爭議產生影響。 特朗普當天說，“德國沒有支付北約成員國應繳納的防衛費”。他批評說，“德國欠北約數十億美元，而且這種不履行債務的情況持續多年”，“德國在利用美國。”對於與德國進行的貿易談判，他主張：“我們正在保護他們，他們卻在貿易中利用了我們。” 特朗普特別強調說：“我說的並不僅僅是德國，說的也是其他許多國家的事情。”他補充說：“直到德國出錢為止，我們將裁減壹半兵力”，“在縮減到2.5萬人之後，讓我們拭目以待。” 美國向德國派遣的美軍規模，包括循環部署兵力在內，最多可達到5.2萬人，目前駐德美軍人數為3.45萬人。《華爾街日報》等媒體報道說，特朗普已下令，在9月之前將駐德美軍在目前的基礎上裁減9500人。

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