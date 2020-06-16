北京疾控中心官員：“北京集體感染原因可能是歐洲進口鮭魚”. June. 16, 2020 07:43. by 尹完準 zeitung@donga.com. 源自中國北京南部新發地農水產品批發市場的新冠疫情再次蔓延至北京以外地區。中國政府提出，從歐洲進口的鮭魚等很有可能是沾有新冠病毒後流入中國。 據中國國家衛生健康委員會15日透露，14日壹天，北京新增確診病例36例。新發地市場11日出現首例患者後，4天內北京共確診79例患者，北京16個區中有8個區出現確診患者。 北京市14日對76499名市民進行新冠病毒檢測，進行大檢查，預計新增確診病例將快速增長。國務院副總理孫春蘭14日擔心，“北京新冠疫情擴散的風險非常大。” 除北京外，新發地市場的河北省保定市商戶壹家三口確診病例，四川也確診了壹名與新發地市場有關的疑似患者。 中國認為，從歐洲進口的水產品和肉類有可能沾上了病毒進入中國。北京疾病預防控制中心主任楊鵬當天在中國官方媒體中央電視臺表示：“病毒怎麽來的還不清楚”，“通過基因序列分析，確認了（新發地市場上發現的新冠病毒）來自歐洲方面。” 他還說：“國外的新冠疫情還比較嚴重，（國外）在處理肉類和水產品的過程中，可能受到（感染者的）病毒汙染而進口。”中國專家主張，由於新冠病毒的生存能力在低溫條件下得到極大提高，因此病毒完全有可能在冷鏈流通過程中流入中國。 中國社交網站上出現了“又把責任推給海外流入嗎？”的批評之聲，同時也出現了“看到海外（水產品、肉類）加工職員不戴口罩”的主張。“在湖北武漢傳播的病毒也是從境外流入”的陰謀論也再次擡頭。

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