文在寅總統強調韓朝經濟合作決心：“實踐韓朝自主事業”. June. 16, 2020 07:43. by 韓相準, 黃仁贊 alwaysj@donga.com,hic@donga.com. 文在寅總統15日表示：“我和朝鮮國務委員會委員長金正恩在8000萬同胞面前作出的韓半島和平承諾不能倒退”，“現在到了韓朝共同尋找突破口的時候。現在已經到了不能壹味等待條件變好的時候。”分析認為，這是指盡管朝鮮預告了軍事行動，仍然要通過積極的韓朝經濟合作，取得緩和制裁的效果。 文在寅當天在青瓦臺舉行的首席秘書、助理會議上表示：“希望韓朝真正作為韓半島命運的主人，積極尋找並實踐可以自行決定並推進的事業。將繼續努力爭取國際社會的同意。”這是文在寅自上月10日就任三周年特別演講後首次發表對朝信息。其意思是，將積極推進通過緩和對朝制裁的連接韓朝鐵路、重啟開城工業園區和金剛山旅遊等。文在寅還表示：“韓朝懷著樂觀的信念，即使在民族和解與和平統壹的道路上走得很慢，也要壹步壹步前進”，“朝鮮也不應該斷絕溝通，制造緊張，試圖回到過去的對抗時代。”他還表示：“我深知金正恩委員長想要劃時代地轉換韓半島局勢的決心和努力”，“對於朝美關系和韓朝關系沒有取得預期的進展，我也感到非常遺憾。” 但朝鮮當天也繼續對韓國進行批判。《勞動新聞》當天報道說，“革命強軍將采取果斷行動，化解激昂的人民仇恨”，暗示即將發起軍事挑釁。

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