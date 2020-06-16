改變世界史的戰役. June. 16, 2020 07:44. . 壹提到改變世界史的戰役，就會想起很多戰役。仔細想想，作為戰役，就沒有不影響世界史的。如果凱撒在阿萊西亞失敗，羅馬在征服加利亞上失敗，假如滑鐵盧戰役以拿破侖的勝利而告終，假如南軍在蓋蒂斯堡獲勝，那麽就不會有我們所認識的美利堅合眾國，美國會分裂為若幹個國家。回到現實而不是想象，也有過壹場決定20世紀命運的決定性戰鬥。那就是1914年8月德國和俄羅斯軍隊對抗的塔嫩貝格戰役。德軍盡管處於4：7的兵力劣勢，殲滅了俄軍。 俄軍分為第壹軍團和第二軍團，而德軍發現，第壹軍團和第二軍團之間根本不存在協作。展開前哨戰，與第壹軍團膠著後，幾乎從他們眼前抽出全部兵力，轉移到第二軍團前面。在德軍的進攻下，第二軍團大敗，指揮官薩姆索諾夫自殺。只剩下自己的第壹軍團放棄戰鬥撤退了。僅德國抓獲的俘虜就達9.5萬人。這壹失敗的沖擊成為俄羅斯革命的導火索。而德軍總司令興登堡則成為民族英雄，當選魏瑪共和國總統。有人說，如果興登堡不是總統，也不會有希特勒。如此壹來，顯然這是壹場改變20世紀命運的戰鬥。 德國大膽的各個擊破戰術，創造了多個傳奇。但這場勝利的真正幕後主使是俄軍。俄羅斯軍隊的戰術也非常優秀。但理想與現實不符。俄軍沒有做好實施這種戰術的準備，也不知道在實施過程中出現的問題。而德軍通過不斷的訓練發現問題，體會到了執行能力。如果說德國是練就冶煉、鑄造技術，把鐵塊換成了刀，那麽俄羅斯就是在腦海中畫著刀，把鐵塊交了出去。所謂理想，就是放在現實這個火上去融化，去打磨，才能變成產品。 歷史學者

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