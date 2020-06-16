與朝鮮挑釁程度壹起水漲船高的文在寅政府對朝示好. June. 16, 2020 07:44. . 文在寅總統昨天在《6·15南北共同宣言》發表20周年之際發表的視頻中表示，“雖然韓半島現在還不是只依靠南北意誌就能發展的狀況，但很明顯，南北之間會有著可以自主進行的事業。”“朝鮮也要求不要關閉對話窗口。”這是朝鮮勞動黨第壹副部長金與正警告對韓武力挑釁等緊張氣氛高漲的情況下，文在寅總統發表的首個對朝信息。 此前，文在寅總統在昨天上午舉行的首席秘書、助理會議上表示，“現在已經到了不能壹味等待條件變好的時候”，向朝鮮強調“韓半島主人論”，敦促韓朝為雙方間的獨自合作進行對話。文在寅總統還特別表示，“現在到了韓朝壹起尋找突破口的時候了”，表示將為緩和對朝制裁積極發揮作用。分析認為，韓國針對朝鮮挑釁壓迫的應對方向固定為“安撫朝鮮”。 最近，朝鮮的威脅程度越高，韓國政府和執政黨的對朝求愛行為也越積極。共同民主黨院內代表金泰年昨天要求國會批準《4·27板門店宣言》，並要求美國承認開城工業園區和金剛山旅遊的對朝制裁豁免，以便盡快重啟。在朝鮮回避無核化的情況下，有可能成為朝鮮核武器開發最大受害者的韓國，卻在解除對朝制裁方面加大力度，這削弱了韓美合作和國際社會的凝聚力，將帶來導致無核化更加困難的結果。 文在寅總統昨天表示，“任何人都應該遵守停止散發傳單等敵對行動的協議”，為政府管制對朝傳單的方針提供了切實的支持。朝鮮領導層最近加大對韓國的威脅，並不僅僅是因為對朝傳單。這是針對回避自己的美國的“懸崖戰術”，而且是無視韓國態度和反應的故意行為。應該反思，是不是為“只要避開朝鮮不喜歡的，就可以維持和平”的期待性思維所束縛而錯失良機。 從20年前的《6·15南北共同宣言》到前年的《平壤共同宣言》，韓朝雖然達成了許多協議，但朝鮮壹貫進行威脅和挑釁的行為並沒有改變。僅靠安撫朝鮮或許可以暫時避免危機，但只能是隨時都有可能返回原點。

한국어