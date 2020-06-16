SK能源開發出密閉空間有害氣體無人感知技術. June. 16, 2020 07:44. by 池民九記者 warum@donga.com. SK能源展示了即使無人直接進入煉油•石油化學工廠的密閉空間，也能確認有害氣體是否外泄的無人自動感知技術。其戰略是，通過數碼轉換，提高工廠內的安全性和工作效率。 SK能源15日表示，開發出以物聯網(IoT)技術為基礎的“密閉空間氣體感知系統”，並完成了專利註冊。 一般來說，煉油•石油化工廠的罐體、塔架、油桶等密閉設備較多，多數工作人員每天都會多次親自測量內部是否有有害氣體發生。這種測定工作需要很長時間，而且工作人員的窒息事故危險性也很高。實際上，據韓國產業安全公團透露，由於密閉空間窒息災害，平均每年有19人死亡。災害發生時死亡率超過50%。 SK能源為解決上述問題，於2017年開始進行技術開發。在密閉的車間裏安裝了網絡連接的感應器，在實時測定是否殘留有有害氣體後，建立了可以將這些氣體自動傳送到外部的系統。如果密閉的車間還有氣體，系統會自動發出警報聲，讓員工迅速撤離，應對各種局面。從今年9月開始，在蔚山Complex(CLX)開始設置無人感應器，並計劃在明年之前構建可以控制1萬個以上密閉空間的系統。 SK能源社長趙庚穆表示：“在大規模產業現場，不管有什麽事情，安全都是不能讓步的最優先價值。”

한국어