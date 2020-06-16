“聽巴赫和伊薩伊的無伴奏奏鳴曲，忘掉日常生活的疲憊吧”. June. 16, 2020 07:45. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “音樂是人類偉大的文化遺產。在全世界和音樂界因新冠肺炎疫情而陷入困境的今天，我認為回顧這份美麗遺產的價值的好地方就是‘承載歷史的建築物’。” 比利時女王伊麗莎白王後國際音樂比賽小提琴組2015年首次由韓國人獲得冠軍，站在世界小提琴界新進勢力最前列的小提琴家林智英(25歲)演奏了巴赫和伊薩伊的無伴奏小提琴曲全曲。下月1日下午7時30分，大韓聖公會首爾主教座天主教堂；11日下午5時，首爾中區西小門聖地歷史博物館聯合大廳。 這些空間分別蘊含著歷史和靈性的獨特意義和氛圍，因此更加引人註目。如果說巴赫的《無伴奏小提琴奏鳴曲與組曲》是小提琴音樂的《舊約聖經》，那麽從這些作品中受到影響的歐仁•伊薩伊(Eugène-Ysaÿe•1858~1931年)的無伴奏奏鳴曲則被稱為《新約聖經》。 15日上午，記者在首爾銅雀區的演奏室見到了林智英，她說兩位作曲家的無伴奏奏鳴曲像是“在結構上沒有誤差的建築物”。 “一般是大家或老演奏家們在人生的最後階段展開的保留節目。我有不同的想法。‘不如現在開始這個大保留節目吧。讓我們經過人生的各個階段來完成吧’。就是這樣” 機會是偶然來臨的。年初結束國內演奏後，她計劃在德國進行演出，但因2月份歐洲的新冠肺炎疫情大流行而被迫停下腳步。她認為，現在是投資這個大保留節目的時間了。練習初期還感到後悔。 “這才是‘音符很多’的作品。弓速、顫音效果、音樂風格研究等需要學習的東西可不是一兩件。”隨著深入，每天都有“發現”的歡喜降臨。 “特別是伊薩伊的曲子具有浪漫主義的比勒圖索(技術性演奏大師)風格，所以很容易華麗地、以旋律為主進行演奏。但是如果仔細觀察，就會發現和聲的內側聲部移動的數學模式等秘密。‘我明白了這一點。應該把這個告訴大家’。每天都有感覺。感覺像是發現了金礦。” 1日是巴赫1號奏鳴曲、1號和3號組曲、伊薩伊1號•4號•6號奏鳴曲；11日是巴赫2號和3號奏鳴曲、2號組曲、伊薩伊2號•3號•5號奏鳴曲。林智英表示：“兩位作曲家的無伴奏作品在結構上非常相似，因此比較後認為，輪流演奏時會非常有趣和有益。” 直到最近，每天的訓練視頻都上傳到社交網絡服務(SNS)上。現在練習密度大幅提高，很難抽出時間來上傳視頻。“與實際完成的演奏不同，練習並不是美麗的工作。疲勞和失誤會一一暴露出來。但是淩晨看到自己上傳的1分鐘視頻後，會出現‘忘記了一天的疲憊’的反應，我就想‘這就是音樂的力量啊，走近音樂的途徑有很多啊’。” 她將於8月參加由樂天音樂廳主辦的“古典樂演奏會”，與管弦樂團合演貝多芬小提琴協奏曲和三重協奏曲。11月，在藝術殿堂音樂廳，與皮亞佐拉聯合演奏維瓦爾第的《四季》項目正在籌劃中。 根據“保持生活距離”指南，只開放所有可使用座席的25%至50%。門票價格：5萬元。

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