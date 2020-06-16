在“最多連敗記錄”的不光彩中發光的韓華隊李容圭. June. 16, 2020 07:44. by 姜泓求 windup@donga.com. “比起嘴上打包票，我覺得用比賽來展示給球迷們看更重要。” 韓華隊的李容圭(35歲)在通話中一直重復著這句話。與擺脫漫長連敗的陰影相比，似乎對還剩下100場比賽的賽季更加苦惱。 李容圭15日接受電話采訪時表示，“連敗期間，每個球員都會感受到很多東西。這也讓我再次感受到了對勝利的強烈渴望。” 留下了“韓國職業棒球最多連敗”(18連敗•並列)這一尷尬記錄的韓華隊14日從漫長的連敗中擺脫出來，這離不開隊長李容圭的默默努力。在當天的比賽中，李容圭在第9局下半局作為首發擊球手，四壞球上壘，拿到了決勝分。之前在第7局下半局，他沒有避開投手投向自己身體方向的球，小腿被球打中，登上1壘。這是一場足以提升隊友士氣的比賽。 不僅僅是在球場上，隊長李容圭的真正價值也顯露無遺。球隊進攻時，他幹脆坐在球員休息區門口大聲鼓勵隊友。賽季初期，他還曾公開提出裁判的好球-壞球判罰的一貫性問題。有評價稱，去年因轉會要求爭議受到無限期停止參加活動的處罰後復出，他成為了更加獻身於球隊的球員。 與14日擊出結束球隊連敗的終結安打的盧泰亨(25歲)在賽季前一起訓練，並提供食宿費用等，對後輩也格外照顧。當天在3壘上看到盧泰亨的打席的李容圭說：“感覺把負擔轉嫁給了後輩，感到很抱歉。非常感謝泰亨按照自己的想法親自結束了比賽。真的很棒。” 也有很多用語言無法形容的壓力。繼KIA效力的2010年16連敗之後，李容圭再次經歷了長時間的連敗，對此他表示，“當時我年紀還小，前輩們也很多，只覺得只要在球場上好好發揮就行了。但當上了老隊員後，情況確實不一樣。無論想給意誌消沈的後輩們什麽幫助，一句話都有可能成為負擔。盡量在賽前少說話。”他說自己想和老將金泰均(38歲)、鄭宇藍(35歲)一樣，比起用語言激勵，希望能用在球場上更加拼命的樣子來刺激後輩們。給後輩們買肉吃、送用品等進行鼓勵的金泰均在13日“比賽暫停宣言”之前，對陣鬥山隊打出了個人本賽季第一記本壘打，提高了球隊士氣。 李容圭說：“即使今天輸了，明天還要繼續比賽，這就是職業棒球選手的生活。”在連敗的過程中，他也沒有忘記下放到二線隊的隊友。李容圭說：“比賽結束後接到了很多電話和短信。我鼓勵他們盡快回到一線隊，一起打出對球隊有幫助的比賽。” 他再次表達了對支持球隊的球迷的歉意。球隊也在14日的比賽後發表了道歉信，稱“對於因連敗和無助的比賽而帶來的虛脫感和巨大的失望，低頭真心道歉”。 李容圭信誓旦旦地表示，“首先，我想對總是給予支持的球迷們表示歉意，雖然球隊表現不錯。雖然終止了連敗，但之前沒有展現的東西太多了。我會以職業球員的心態和行動全力以赴打好剩下的比賽。”

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