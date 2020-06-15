朝鮮稱“接下來是軍方行動”……倒著走的危機時鐘. June. 15, 2020 07:33. by 黃仁贊, 韓相準 hic@donga.com,alwaysj@donga.com. 朝鮮勞動黨第壹副部長金與正表示：“已指示對敵工作相關部門采取（針對韓國的）下壹階段行動”，“接下來的對敵行動的行使權將交給總參謀部（相當於韓國的聯合參謀本部）。”這是朝鮮將韓國規定為“敵人”之後，首次預告將采取具體的軍事行動。在《6·15南北共同宣言》發表20周年的15日前夕，越來越多的人擔心，南北關系和韓半島局勢會倒退到無核化對話開始之前的2017年。 金與正在13日的談話中表示：“我們的軍隊也會下定決心，斷然執行。”金與正說：“我們認為應該徹底拿回這些代價，這壹決定和由此制定的報復計劃，已經堅定成為（朝鮮）內部的國論。”“是真正與南朝鮮訣別的時候了。與其發表談話，現在不如用連續的行動報復。”上個月24日，在由國務委員會委員長金正恩主持的黨中央委員會第七屆第四次擴大會議上，朝鮮強調“進壹步加強核戰爭遏制力”“戰略武力的高度警戒狀態”等，因此有分析認為，朝鮮即將閃電般發射潛射彈道導彈或在邊境地帶發動局部性挑釁。 青瓦臺在金與正談話發表3個小時後召集國家安全保障會議常任委員會開會，討論了朝鮮的反應和今後的應對方案。從14日0時已過開始的壹個小時的視頻會議，不是由文在寅總統主持，而是由國家安保室長鄭義溶主持。青瓦臺只是表示，“會議對韓半島情況進行了評估，並討論了對策”，並沒有公開具體的會議結果。這意味著沒有明確的對策。當天，鄭義溶室長、外交部長康京和、統壹部長官金練鐵、國防部長鄭景鬥、國家情報院院長徐薰等人出席了安全保障會議。當天上午，鄭景鬥另行召開了緊急會議。國防部表示：“我們嚴肅看待當前局勢，正在密切監視朝鮮軍隊的動向。” 此外，美國總統特朗普當地時間13日在美國陸軍士官學校西點軍校畢業典禮上致賀詞時表示：“我們不是世界警察”，“解決許多人從未聽說過的遙遠國家長期矛盾，不是美軍的任務。”繼縮減駐德美軍的動向之後，特朗普在11月大選前夕親自重申了要遠離美國以外的海外風險。壹名外交消息人士預測說：“在大選之前對韓半島問題漠不關心，反而會刺激朝鮮的挑釁。”

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