三星QLED-LG OLED TV在歐洲雙雙獲得最高評分. June. 15, 2020 07:33. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星電子和LG電子的電視在歐洲專業媒體上雙雙獲得了最高評價。 14日，據業界透露，英國信息技術(IT)評價媒體《AV論壇》給LG電子的OLED(有機發光二極管)Gallery 4K電視和三星電子的量子點發光二極管(QLED)4K電視打了滿分10分。獲得9分的共13個產品中，今年電視新產品只有LG和三星。在16個部門的詳細評價中，LG在明暗對比度、矯正畫質、安裝質量等方面獲得了滿分，三星則在智能功能和簡單的使用方法評價中獲得了滿分。 另外，英國IT媒體《T3》也把三星QLED電視評選為綜合評價最高的電視，把LG OLED電視評選為最佳遊戲電視。此前，三星QLED電視在德國影像•音響專門雜誌《VIDEO》中，曾獲得電視部門歷史最高分。LG OLED TV曾在法國《Que Choisir》、荷蘭《Consumentenbond》等媒體評價中獲得最高評分。

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