扳著手指頭等待梅西回歸球場的意義. June. 15, 2020 07:34. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. “足球之神”裏奧內爾•梅西(33歲•巴塞羅那)回來了。今年3月，受新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的影響，西甲聯賽被迫中斷，當天時隔三個月之後再次重回球場的梅西貢獻1粒進球和2次助攻，幫助球隊取得了一場大勝。他還創造了西甲連續12個賽季打進20球的驚人紀錄。 巴塞羅那隊14日在西班牙馬洛卡島進行的對陣馬洛卡隊的客場比賽中，憑借梅西近乎“獨角戲”的出色發揮，以4比0大勝對手。巴塞羅那隊在3月6日戰勝皇家社會隊(1比0)後，時隔3個月再次在常規賽中獲勝，取得了2連勝。本場過後聯賽領頭羊巴塞羅那隊以19勝4平5負(61分)的成績領先少賽一場的皇家馬德裏隊(56分)5分。 當天，梅西在1比0領先的上半場第37分鐘，用頭球幫助馬丁•布雷斯維特攻入一球。下半場第34分鐘，他憑借犀利的滲透傳球，幫助約爾迪•阿爾巴打入了制勝一球。下半場補時第2分鐘，他接路易斯•蘇亞雷斯傳球，帶球晃過對方兩名防守隊員後右腳勁射破門得分。 梅西在23場西甲比賽中攻入20粒進球，以較大優勢力壓排名第二的卡裏姆•本澤馬(14球•皇家馬德裏隊)，位居射手榜首位。他的助攻也達到了14次，也大幅領先第二名隊友蘇亞雷斯(8次)。賽季結束前，各俱樂部還剩下10至11場比賽，梅西有望同時占據射手王、助攻王的寶座。梅西憑借當天的進球，創下了西甲連續12個賽季攻入20球以上的紀錄。自1929年西甲聯賽舉辦上任，梅西是歷史上第一個連續12個賽季進球超過20個的球員。2008-2009賽季，梅西打進23球，進球數超過20個；2011-2012賽季，梅西僅在聯賽中就攻入50球，創造了西甲單賽季歷史最多進球紀錄。到目前為止，他共參加了475場比賽，進球439個，是西甲聯賽進球最多的球員。他對排名第二的C羅(311球)的優勢很大。 另外，因是否與梅西對決而備受關註的馬洛卡奇誠庸沒有出現在參賽名單中。效力於同一球隊的日本希望之星久保建英(19歲)雖然首發出場並打滿全場，但沒能取得進球或助攻。13日，李康仁(瓦倫西亞)本來期待參加與萊萬特隊的比賽，但沒能把握住機會。在替補名單中，他的名字赫然在列，但始終未能出現在球場上。

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