朝鮮威脅要發動武力挑釁……擺脫無力和迎合，堅決應對. June. 15, 2020 07:34. . 壹直施壓斷絕南北關系的朝鮮甚至預告了軍事挑釁。朝鮮勞動黨第壹副部長金與正13日發表談話說，“現在似乎到了真正告別南朝鮮的時候了”，“已經指示有關對敵工作的部門采取下壹階段行動”。她同時還提出了破壞南北聯絡事務所及進行軍事挑釁的可能性。青瓦臺昨天召開了國家安全保障會議常任委員會會議，但是沒有對朝鮮提出任何警告。 朝鮮雖然搬出“脫北者”團體的對朝傳單褻瀆了國務委員會委員長金正恩的理由，但這是表面上的口舌是非，可能還有更復雜的原因。朝鮮期待核談判的大局，壹心望著美國，但美國總統特朗普卻要求朝鮮先履行有誠意的無核化。受新冠疫情和反對種族歧視示威等影響，接受自上而下式談判的特朗普能否成功連任，變得越來越難以預測，朝鮮的焦慮心理也隨之增加。在國際制裁下加重的經濟困難中，如果在特朗普任期內朝美關系不能取得成果，連維持政權安全都很困難。這種焦慮下，金正恩可能會越來越動用更為刺激的懸崖邊挑釁手段。 在朝鮮的施壓下，韓國政府和執政黨表示將制定禁止撒放對朝傳單法，甚至連地方自治團體也出面管制“脫北者”等，表現出低姿態。青瓦臺此前沒有召開國豕安全保障委員會常任委員會會議，沒有做出特別的反應，結果朝鮮的威脅強度繼續加大。從根本上來說，在朝核問題上，韓國政府雖然以斡旋者自居，但既不能像朝鮮所希望的那樣解除制裁，也不能實現美國所希望的無核化進展，因此現在的情況是誰都不待見我們，這壹點應該反思。兩頭挨打的韓國政府是否具有管理《板門店宣言》發表後南北關系最大拐點的能力，這也是疑問。迎來《6·15南北共同宣言》20周年的南北關系雖然逐漸倒退，但韓國政府束手無策。 朝鮮害怕的是，韓美同盟壹致應對，軍事上表現出堅決的應戰態勢。美中對立激化，韓美關系也因防衛費分攤問題而出現齟齬。在特朗普在“解決遙遠國家紛爭”上劃清界限的國際秩序劇變中，文在寅政府必須明確表明，面對朝鮮的挑釁，如何讓國民安心。應該銘記，雖然朝鮮賊喊捉賊式的威脅也不可理喻，但似乎回避這壹點的韓國政府的應對方式，不僅會給國民帶來不安，還會給外資等經濟帶來嚴重的負面影響。

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