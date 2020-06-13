酷熱來臨. June. 13, 2020 09:35. . “地球上存在的最強生命體是什麽?”很多人認為是在最惡劣環境中也能生存的蟑螂。但事實並非如此。生命力最強的生命體是水熊蟲。體形獨特的水生無脊椎動物水熊蟲，其長度僅為0.3∼0.5毫米。即使如此，它也是在處於真空狀態的宇宙空間也能生存的唯壹地球生命體。但令人驚訝的是，水熊蟲對炎熱天氣的抵抗力致命地弱。丹麥研究人員的研究發現，當水熊蟲處於活動狀態時，在37.1攝氏度的溫度下暴露壹天，大約壹半的水熊蟲已經死亡。學者們認為，如果全球變暖導致氣溫持續上升，水熊蟲很有可能消失。那麽，比水熊蟲更為脆弱的人會如何呢？ 各國氣象預測機構表示，隨著氣候變化加劇，今夏仍將出現歷史級高溫天氣。美國海洋和大氣管理局和英國氣象局日前宣布，今年很可能成為氣象觀測史上最熱的壹年。迄今為止最熱的年份是2016年，當時厄爾尼諾的影響很大。但在2019年，盡管沒有發生厄爾尼諾現象，全世界的溫度仍然不斷上升，成為歷史上氣溫第二高的壹年。特別是，歐洲地區出現了嚴重的高溫天氣。2019年7月底，法國南部地區白天最高氣溫高達46攝氏度。巴黎的氣溫高達42.6攝氏度，打破了最高紀錄。大海更加熾熱。2019年的海水溫度是觀測史上最高的。但是。2019年的炎熱天氣今年仍在繼續。2020年1月，全球氣溫最高，2月和3月是氣溫第二高的月份。韓國氣象廳也宣布，雖然今年夏天不如2018年，但將成為數得上的酷暑天氣。 問題是，今年夏天不僅酷暑難耐，連新冠疫情也很猖獗。世界氣象組織日前發布報告警告說，酷熱季節很可能發生新冠病毒集體感染。如果酷熱持續下去，低收入層會選擇有空調的休息場所。空調能解決酷暑，可導致新冠病毒飛沫擴散，提高感染風險。更何況，在因保持社會距離而無法前往休息場所的情況下，低收入層也有可能出現大量的酷熱犧牲者。對新冠病毒和酷熱天氣都比較脆弱的老人來說，這種情況更加危險。如果低收入層或老年人中出現多名新冠患者，就會導致醫療崩潰，進而導致大規模死亡。 使用至今的酷熱對策已不好使。需要新的高溫對策，包括應對新冠疫情的影響。否則，高溫造成的傷亡人數可能比新冠疫情更多。2003年席卷歐洲的酷熱，僅法國就有15000多人死亡。受到沖擊的法國開始制定新的法律來應對災難。2019年，法國出現了比2003年更強烈的高溫天氣。但是，死亡人數只有1500多人。氣溫進壹步上升，損失為何減少？只要做好應對準備，就能減少損失。希望在新冠疫情的威脅下，能制定出實際的高溫對策。

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