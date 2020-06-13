在朝鮮施壓的情況下，特朗普方面“希望裁減駐韓美軍”. June. 13, 2020 09:34. by 辛娜莉記者、朴孝睦記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 journari@donga.com,tree624@donga.com. 美國總統特朗普的親信、前美國駐德國大使理查德·格裏內爾當地時間11日表示：“我們希望從韓國和日本撤回美軍。”這是為了在11月美國大選之前，從“積極的韓半島接觸（engagement）政策”基調中退出。12日是新加坡朝美首腦會談兩周年，朝鮮反而威脅要廢除新加坡協議。人們擔心，至少到今年年末為止，不會出現特別的對話氛圍，韓半島的緊張局面將長期化。 格裏內爾當天在接受德國《圖片報》采訪時說，“美國納稅人反對為了其他國家的安全支付過多的錢”。他說：“（縮減駐海外美軍）是個激烈討論（hotly contested issue）的話題”，“特朗普總統非常明確地（very clear）希望從韓國、日本、德國、敘利亞、阿富汗、伊拉克撤回軍隊。” 韓國政府消息人士否認說：“韓美之間沒有就裁減駐韓美軍問題有過正式和非正式的討論。”但有分析認為，鑒於有傳聞稱將加入特朗普總統競選連任陣營的最親近人士將矛頭指向韓國，因此裁減駐韓美軍在美國大選中將成為焦點問題。分析認為，特朗普將打在4年前大選中成功拉到白人選票的“美國優先主義”牌，同時降低可能在大選中成為致命變數的外交風險。 在這種情況下，美國國務院相關人士在新加坡朝美首腦會談兩周年之際的當地時間11日，在“美國之音”廣播電臺節目中表示：“正在專註於與朝鮮的有意義的協商。”這表示不會參加很難取得成果的朝核談判，事實上表明了將遵守新加坡協議框架的原則性立場並維持現狀的基調。 相反，朝鮮12日瞄準特朗普總統，反復闡明了增強核戰鬥力的意誌。自2月被任命以來，朝鮮外相李善權首次發表談話稱：“不會再以任何代價向美國執政者拋出宣傳政績的包袱”，“我們共和國不變的戰略目標是進壹步壯大實實在在的力量，以管理美國的長期軍事威脅”。有分析認為，朝鮮可能會在美國大選前公開“新戰略武器”，針對美國進行挑釁。 對向朝鮮撒放傳單采取強硬措施的青瓦臺對朝鮮的應對非常關註。青瓦臺相關人士表示：“朝鮮不會指責我們所作的努力”，“但是朝鮮立即響應恢復通信線路的可能性很小。”

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