擔心新冠疫情再擴散......韓國綜合股價指數下跌超2%. June. 13, 2020 09:34. by 張潤貞記者•金衡民記者 yunjung@donga.com,kalssam35@donga.com. 繼美國股市之後，韓國等亞洲股市的上升勢頭也受到了新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)“第二次大流行”恐懼心理的影響。12日，韓國綜合股價指數(KOSPI)下跌了2%以上，韓元兌美元的匯率也在4天後再次上升到了1200韓元。 12日，KOSPI指數比前一天下降44.48點(2.04%)，以2,132.20點收盤。前一天，受美國股市暴跌余波的影響，股市以4%的暴跌開盤，雖然盤中失守了2,100點，但借助於凈買入5590億韓元的個人投資者，減少了跌幅。以4%的跌幅開盤的科斯達克指數(KOSDAQ)也下跌了1.45%，以746.06點收盤。 日本日經平均指數(-0.75%)、中國上海綜合指數(-0.04%)、中國臺灣加權指數(-0.92%)等亞洲股市也小幅下跌。在首爾外匯市場，韓元兌美元的匯率比前一天上漲7.4韓元，以1203.8韓元收盤。 此前雖然實體經濟低迷，但股市在流動性的推動下持續上漲，而最近股市之所以出現波動，是因為新冠肺炎疫情二次大流行的擔憂加劇，投資信心萎縮。11日(當地時間)，紐約股市的道瓊斯工業平均指數比前一天下跌6.90%，以25,128.17收盤。這是自3月中旬暴跌13%後，3個月以來的最大跌幅。納斯達克指數下跌5.27%，收於9,492.73點，僅隔一天便跌破1萬點大關。西部得克薩斯產原油(WTI)價格也下跌8.2%，跌至每桶36.34美元。 實際上，最近美國國內新冠肺炎再次擴散的征兆異乎尋常。此外，美聯儲(Fed)主席鮑威爾表示“經濟恢復速度非常不確定”，對投資心理造成了負面影響。 專家認為，近期股市的恢復非常迅猛，因此出現短暫的調整局面是不可避免的。但是像3月這樣的暴跌趨勢持續下去的可能性不大。信榮證券研究中心負責人金鶴均(音)表示：“現在各國都在恢復經濟活動，第三季度(7~9月)以後的實際經濟指標能否達到‘恢復期待值’將成為今後股市走向的關鍵。”

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