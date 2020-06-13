KLPGA“大勢”崔惠珍瞄準大賽兩連冠. June. 13, 2020 09:34. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國女子職業高爾夫(KLPGA)巡回賽的“大勢”崔惠珍(21歲)向著賽季首勝邁出了有力的一步。 12日，崔惠珍在濟州伊利希安高爾夫俱樂部(標準桿72桿)舉行的KLPGA巡回賽雙龍煉油錦標賽第1輪比賽中，與在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽上效力的金孝周(25歲)、金世煐(27歲)一起同組進行比賽。 金孝周和金世煐上周在樂天坎塔塔女子公開賽上經過延長賽的鏖戰，分別贏得了冠軍和亞軍，處於上升趨勢。當時，崔惠珍以並列第8位結束了比賽。但是在本次大賽第1輪比賽上，國內派崔惠珍站在了海外派姐姐們的前頭。 當天，崔惠珍抓下9支小鳥球，吞下1個柏忌，以低於標準桿8桿共64桿的成績排在首位。當天，連續兩次在3個洞抓下小鳥球(4~6洞和13~15洞)，顯示出了“肆虐”能力。雖然是去年橫掃大獎和多勝王(5勝)等的崔惠珍，但本賽季至今還未捧起冠軍獎杯。不過，本次比賽從第一天開始，她就展現出穩定的競技狀態，讓人們對她衛冕大賽充滿期待。她說：“去年在濟州島取得了賽場5場勝利中的2勝。本次比賽的場地也跟我很搭。” 雖然崔惠珍在KLPGA巡回賽上共獲得9個冠軍(包括業余選手時期)，但還沒有在同一個大賽中連續2年獲得冠軍。她說：“我有過一定要衛冕一次的想法。雖然天氣預報說接下來兩天會有強風暴雨，但下雨時也不是打不好，所以我不會失去註意力。” 金世煐打出抓下4支小鳥球，沒有吞下柏忌，以低於標準桿4桿的68桿排在並列第18位，金孝周抓下4支小鳥球，吞下1個柏忌，以低於標準桿3桿的69桿排在並列第36位。

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