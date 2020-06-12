朝美新加坡會談2年，韓國因無核化失蹤成為人質. June. 12, 2020 07:36. . 朝鮮昨天向美國表示，不要幹預韓朝關系，“如果不想遇到可怕的事情，就請閉嘴，先管好自己家的事情。”朝鮮還表示：“這對於順利舉行迫在眉睫的總統選舉也是有益的。”這是美國對朝鮮全面切斷韓朝通信表示“失望”後作出的反應。美國國務院10日還提及壹直克制提及的朝鮮人權問題，將它作為關系正常化的條件。 朝鮮對美國的警告也是對今天適逢兩周年的6·12新加坡朝美首腦會談的反應。朝鮮指責美國，稱“感受到了幻滅和憤怒”，抨擊美國“如果南北關系出現進展跡象，它就會因無法阻止而大傷腦筋；如果形勢惡化，又就會像擔心壹樣大動幹戈。”但是，與最近朝鮮對韓國的批判相比，其程度要低很多。朝鮮媒體昨天也針對文在寅總統表示：“看起來挺人模人樣的，現在看來比他的前任還要過份。” 朝鮮現在正想方設法刺激美國。提到11月美國大選，也可能是想立即引起只關註國內問題的美國總統特朗普的關註。對於朝鮮來說，美國的“失望”反而像是近乎漠不關心的溫吞反應。因此，朝鮮在警告可能進行動搖美國大選版圖的挑釁後，對美國偏重韓半島狀況管理的“戰略無視”表示了不滿。 新加坡會談本身就是朝鮮的勝利。特朗普被“與敵對國家首腦進行歷史性對坐”的活動所迷惑，他以送還美軍遺骸和炸毀無核化設施表演為代價，對金正恩寄予了厚望。此後，朝美關系下降是理所當然的結果。但在此期間，北韓無核化消失得無影無蹤，只留下空洞的修辭，朝鮮則在為再次越過停止核試驗和遠程導彈試驗的“最後紅線”積攢著借口。 如今，朝鮮正在重新計算著兩年前的新加坡會談、甚至更早的3年前的韓半島危機，註視著美國大權的走向。雖然當時把韓國當作墊腳石，但現在綁住韓國的手腳捂住韓國的嘴，決心與美國直接交手。在朝鮮的威脅下，韓國出面阻止“脫北者”的活動，事實上成了人質。雖然韓國壹直以朝美斡旋者自居，眼下卻連介入即將到來的危機狀況的資格也丟失了。

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