在同一地方一覽無余的新羅-百濟-伽倻馬鎧甲. June. 12, 2020 07:36. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 在這裏，將展示在古代新羅、伽倻、百濟地區出土的18件馬鎧甲。國立慶州博物館和國立慶州文化遺產研究所將於8月12日至8月23日在慶北慶州市慶州博物館共同舉辦特別展《馬，穿盔甲》。 新羅、伽倻、百濟時代的馬鎧甲雖然在全國出土了多件，但很少有完整的。首先映入眼簾的是2009年在慶州古墓群以完整的形態出土的馬鎧甲。保存處理就耗費了10年時間。實物和復制後鑲嵌在馬模型上的再現品將一同展示。在1992年慶尚南道鹹安郡馬甲冢，同樣以完整的面貌出現的伽倻時代的馬鎧甲也可以看到。這是馬甲冢出土馬具和左右兩側馬鎧甲首次同時展出。該遺物最近被指定為寶物。 1934年在慶州皇南洞韓國首次確認的馬鎧甲和1973年在慶州雞林路1號古墓中出土的馬鎧甲將分別在發掘之後首次對外公開。同時介紹在釜山、金海、陜川等地出土的馬鎧甲。在這裏還可以看到在百濟地區公州公山城出土的韓國最早的上漆皮馬鎧甲和馬具。通過影像介紹高句麗古墓壁畫中出現的古代重騎兵(鐵騎兵)的樣子，預計將同時展示陶器騎馬人物形角杯(國寶)等相關文物140多件。 慶州博物館網站為了防止新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)的擴散，在網上(gyeongju.museum.go.kr)接受預約，但每天也允許300人在現場接受預約。每小時的參觀人數也會有所限制。

한국어