LG U+“5G內容”出口額突破1000萬美元. June. 12, 2020 07:36. by 柳根亨 noel@donga.com. 11日，LG U+與中國臺灣最大的通信公司中華電信簽訂了第五代(5G)虛擬現實(VR)資訊出口合同。LG U+將向中華電信提供180部以K-POP為中心的VR內容和用VR實現一般影像的解決方案“多屏幕”等5G技術。LG U+的5G出口繼去年10月中國電信、今年3月中國香港電信和4月日本KDDI之後，第四次累計出口額突破1000萬美元(約120億韓元)。 中華電信是臺灣最大的統一通信服務企業，提供移動、互聯網和其他有線服務。中華電信從1月開始，直接派遣商品及技術開發負責人到LG U+體驗VR內容，並對5G內容制作工作室等進行調查。 LG U+ AR/VR服務負責人(常務)崔允浩表示：“訪問LG U+的30多家全球通信公司對5G內容表現出濃厚的興趣。今年是5G內容物進軍國際市場的元年。”

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