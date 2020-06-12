意大利和法國將調查“未能阻止新冠疫情的負責人”. June. 12, 2020 07:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在因遭受新冠疫情而損失慘重的歐洲各國，追究相關領導人及衛生部門負責人的“責任論”呼聲日益高漲。意大利和法國的檢察機關已經開始了對總理、部長和高級衛生官員的調查。 據安莎社報道，意大利最大的新冠疫情重災區、北部的倫巴第大區貝加莫地方檢察院10日決定以總理孔特、衛生部長斯佩蘭紮和內政部長拉莫爾傑塞為對象，就政府防控疫情失敗展開調查。貝加莫地區新冠病毒遇難者的遺屬當天也向檢察機關遞交了訴狀，要求“調查人命損失擴大的原委”。 檢察機關表示，將集中調查對貝加莫及其周邊地區的封鎖措施遲緩的原因。包括孔特總理在內的中央政府高級官員，在2月21日意大利報告首例確診病例後，直到3月8日才將該地區定性為“紅色區域”，並發布封鎖令，導致了人員傷亡的增加。只是到目前為止，總理和部長在調查中還是證人身份。 有跡象表明，這壹事件可能演變成中央政府和地方政府之間推卸責任的“傳炸彈行動”。倫巴第大區的區長和衛生署長等地方政府主要負責人已接受檢方調查。他們說，“除非聯邦政府做出決定，否則大區政府不可能決定對特定地區的封鎖”，認為推遲封鎖的責任在於中央政府。相反，孔特總理則針鋒相對地表示：“如果倫巴第大區希望，將會更早封鎖該地區。” 法國巴黎檢察院9日宣布，將調查政府在應對新冠疫情過程中是否存在過失。巴黎總檢察長雷米·埃茨說：“市民團體認為，初期防疫工作失敗，造成大量人員傷亡。為了追究政府的責任，他們委托了調查。” 檢察機關計劃重點調查政策負責人在應對新冠疫情的過程中是否存在主要過失或疏忽履行義務的情況，以及是否可以對此進行刑事追究。不過，與意大利不同，馬克龍總統以及主要部長可能被排除在此次調查之外。法國憲法賦予總統免於刑事追究的特權。 英國、德國等其他歐洲國家的市民團體也批評說：“政府的防疫對策失敗，導致無數人死亡。”壹些人表示，將以過失致死嫌疑起訴政府。

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