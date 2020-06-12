美空軍：B-1B轟炸機，境內任何目標均可打擊. June. 12, 2020 07:37. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美軍表示，被稱為“死亡天鵝”的B-1B戰略轟炸機上月末在韓半島附近等地與日本航空自衛隊進行了聯合演習，培養了在東北亞可以隨時打擊任何目標的能力。 美國空軍10日(當地時間)就最近B1-B的展開表示，“在美國選擇的時間和地點，展示了可以使區域內任何目標陷入危險的能力(hold any target in the region at risk at a time and place of our choosing)。” 當時B-1B轟炸機的域內開展訓練已經超越地形熟悉層面，而是暗示了在非常時期檢查瞄準和打擊朝鮮等區域內“主要目標”的內容。隨後，美國空軍B-1B轟炸機搭載了空對地導彈和遠程反艦艇導彈等大量的精密•非精密誘導武器，能以超音速飛去世界任何地方，執行打擊任務。通過這些攻擊性地遏制區域內的敵對國家，為保障同盟國的安全做出了巨大貢獻。 上個月27日，從關島基地起飛的2架B-1B轟炸機，飛過中國東海，通過大韓海峽上空後，與日本航空自衛隊的戰鬥機一起環繞日本列島冰飛行，之後回了基地。在此過程中，該轟炸機接近了距離釜山100多公裏的韓半島附近。朝鮮國務委員會委員長金正恩在上月24日舉行的黨中央軍事委員會擴大會議上暗示要重啟核•導彈挑釁後，僅過3天，朝鮮最害怕的美國戰略武器就飛到了韓半島附近，有分析認為這是美國對朝鮮的警告。 韓國軍方相關人士表示：“美國反復強調，一旦朝鮮越過‘紅線’，其核•導彈基地、指揮部等將成為‘死亡天鵝’的首要打擊目標。” 另外，美國空軍強調表示，今年4月在關島部署4架B-1B轟炸機後，在與日本航空自衛隊通過多次的攔截和護衛訓練彼此加強作戰可操作性的同時，對敵國境內展示了美國強大的同盟國防禦態勢。

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