進球+助攻...“黃牛”再次暴走. June. 12, 2020 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “黃牛”黃喜燦(24歲)正在持續不斷地奔跑。 奧地利足球甲級聯賽薩爾茨堡紅牛隊的前鋒黃喜燦11日在奧地利格拉茨舉行的與格拉茨風暴隊的2019∼2020賽季客場比賽中首發出場，貢獻一粒進球和一次助攻，幫助球隊以5比1大勝格拉茨隊。本場過後薩爾茨堡隊積33分(17勝6平2負，附加賽)，繼續領跑聯賽積分榜。 自因新冠肺炎疫情聯賽中斷之前的3月3日與阿爾特阿赫隊的比賽之後，黃喜燦時隔3個多月再次在常規賽(奧地利甲級聯賽)上品嘗到了進球的滋味。黃喜燦在本賽季的常規賽和杯賽、歐洲冠軍聯賽(UCL)等各種比賽中共攻入14粒進球(16次助攻)。 據悉，阿森納隊、狼隊、埃弗頓隊(以上英格蘭)等英超球隊都有意引進他，今天黃喜燦在鋒線上展現出了無所不能的全才樣子。上半場第43分鐘，在球隊3比1領先的情況下，簡練的傳球幫助隊友索沃斯勒伊•多米尼克遠射得分。此前黃喜燦被評價為與幹練的突破能力相比，不夠細膩，但本賽季他利用隊友的跑動，提高了傳球技能。休賽期期間在韓國接受自由式足球訓練等，提高了個人技術的黃喜燦在下半場第21分鐘，接到隊友的傳球，用假射晃過對方防守後右腳射門，攻破對方球門。

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