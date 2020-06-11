專欄：對未來世代的敬意. June. 11, 2020 07:35. . 在歐洲主要城市的廣場，經常可以看到青銅騎馬像。這些銅像大多是為了紀念強大的國王或戰爭英雄而建立的。表現騎搖木馬的孩子的該青銅像，也是為了廣場而建，但與傳統的騎馬像完全不同。那麽，這座雕像是為了紀念什麽？制作該作品的Elmgreen & Dragset是由丹麥的邁克爾•愛爾葛林和挪威的英加爾•德拉葛賽特組成的藝術家組合。長期以來，他們對在公共場所容易接觸到的造型物、標誌牌等各種視覺語言如何在我們的潛意識中成為一種符號進行了探索。該作品也包含了對公共雕塑的幽默和諷刺，2012年通過“第4基座計劃(the Fourth Plinth Project)”在倫敦特拉法加廣場展出了18個月。 特拉法加廣場是為紀念特拉法加海戰的勝利而建造的，以納爾遜提督銅像為中心設有4個基座，上面立有喬治四世的騎馬像等19世紀戰爭英雄的銅像。第4基座本來是為威廉四世的騎馬像建造的，但由於資金短缺問題，這個基座空置了150多年，從1999年開始成為創新公共美術的舞臺。該金黃色青銅獎是2012年選定作品。從歷史上看，騎馬銅像象征著國王或將軍的力量、權力和領導力。但作家批評藝術被利用為權力的表現手段。這座高4米的巨型騎馬像上，沒有手持武器的騎手，也沒有勇猛的馬匹。只有騎搖木馬玩耍的小孩子。 孩子們每天為了成長而戰鬥。放在基座上的孩子雖然登上了戰爭英雄的地位，但沒有值得紀念的歷史，只有充滿希望的未來。作者贊揚未來世代的希望。最終改變世界的不是大人們的戰爭，而是孩子們的想象力和創造力。美術評論家

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