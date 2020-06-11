《新加坡宣言》發表2年，無核化未邁出壹步的美國稱“對朝鮮舉動感到失望”. June. 11, 2020 07:35. by 韓相俊記者、華盛頓=常駐記者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. “我們希望這將成為從戰爭走向和平的歷史裏程碑。” 2018年6月11日，文在寅總統就美國總統特朗普與朝鮮國務委員長金正恩在新加坡舉行朝美首腦會談發表了上述講話。然而，歷史性的《新加坡宣言》已過兩年，朝美無核化談判尚未邁出壹步。朝鮮將以朝美斡旋者自居的韓國規定為“敵人”，單方面切斷韓朝所有聯系渠道，與此同時，對美國的態度也逐漸尖銳。在外界分析認為朝鮮遲早會針對美國進行武力示威之時，壹些人擔心，不僅是南北關系，朝美關系也會比兩年前有所退步。 美國國務院當地時間9日就最近朝鮮持續的強硬威脅表示：“對朝鮮最近的舉動感到失望”，“敦促朝鮮回歸外交與合作。”美國對朝鮮使用“失望”壹詞實屬罕見。去年底朝鮮提出“聖誕禮物”暗示挑釁可能性時，美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布賴恩、國務卿邁克·蓬佩奧等高層官員曾提出類似警告，但當時是以“如果朝鮮違反約定（發動挑釁）”為前提的。 美國之所以用“失望”的罕見措辭敦促朝鮮改變態度，是因為在新加坡朝美首腦會談後的兩年裏，朝鮮無核化問題沒有任何進展。2018年第壹次朝美首腦會談上通過的《新加坡宣言》包括：建立朝美間新關系、構建韓半島和平體制、實現韓半島完全無核化、送還戰俘和戰爭失蹤者遺骸等。但是，隨著無核化談判因“河內談判無果而終”陷入壹年零三個月的長期膠著狀態，朝美關系正常化等其余3項條款在沒有任何後續措施的情況下實際上已經成為壹紙空文。 特別是美國國內有分析認為，開始“敲打韓國”的朝鮮遲早也會轉向美國。距離美國總統選舉還剩5個月，公開宣稱“加強核戰爭遏制力”的金正恩委員長很有可能通過武力示威或挑釁動搖大選。在特朗普政府內沒有出現朝鮮要求的緩和對朝鮮制裁的變化跡象的情況下，特朗普總統的競爭對手、民主黨的前副總統拜登強調進行工作磋商而不是“自上而下”的方式，而是強調，並把金正恩稱為“流氓”“獨裁者”。 因此，外交界出現了“朝鮮難道不是在回到隨時進行挑釁的2017年嗎？”的憂慮。朝鮮以在文在寅總統就任的5天後即2017年5月14日發射中遠程導彈為開端，在這壹年裏壹直進行洲際彈道導彈發射和第六次核試驗等。美國前國務院負責東亞太平洋事務的助理國務卿克裏斯托弗·希爾也表示：“關於韓半島問題，朝鮮正在回歸以前的劇本”，“在這個劇本中，唯壹的新要素就是朝鮮在考驗韓美同盟。”這意味著韓美要通過緊密合作共同應對朝鮮的威脅。

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