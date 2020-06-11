診斷設備不合格率大幅下降的秘訣背後是“三星電子一個月的課外輔導”. June. 11, 2020 07:35. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 位於大田儒城區的診斷設備制造企業“Solgent”從上月開始直接生產診斷試劑容器，生產量和品質得到了劃時代的改善。多虧了智能工廠的轉換。因此，可以更加機敏地應對新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)疫情。 記者10日來到Solgent的工廠，看到兩個車床模樣的工作臺空蕩蕩的，十分引人註目。直到1個月前，2名職員還一整天都在確認診斷試劑容器中是否存在異物，但自從成為智能工廠後，就不需要進行該工程了。 Solgent原先的診斷試劑容器是從德國進口的。由於新冠肺炎疫情導致進口受阻，他們找來了國產替代品，但發現容器有異物等，近四成不合格，極大影響了生產。之後在中小風險企業部、中小企業中央會、三星電子的“智能工廠”的支援下，從上個月12日開始可以直接生產診斷試劑容器，工程變得簡單。 Solgent代表石道秀當天在Solgent總部舉行的“智能工廠現場革新報告會”上表示：“三星電子準確診斷了我們公司的問題，提供了最有效的解決方案。三星電子為公司插上了翅膀。” 智能工廠是為提高中小企業的制造競爭力，中小風險企業部與大企業合作，支援制造革新的事業。由於新冠肺炎疫情，國外對國內診斷設備的訂單劇增，中小風險企業部決定向國內5家診斷設備制造企業支援智能工廠。 曾幫助解決口罩大騷亂問題的三星電子再次擔任導師。據悉，三星電子的智能工廠支援事業是李在镕副會長親自負責的事業，李副會長在三星電子支援4家口罩制造企業取得將口罩生產量增加51%的成果後，指示要進一步擴大這種相生努力。 三星電子作為現場革新的一環，集中改善了原材料管理、倉庫整理方式、物流路線等效率低下的部分。為此，三星電子派遣20多名職員到Solgent工廠工作了1個月。他們還與Solgent公司員工建立了聊天群，隨時交換意見。Solgent公司此前幾乎所有的工程都是依靠手工完成的，因此，自新冠肺炎疫情以後，員工們連休息日都貢獻出來，但產量卻還是跟不上增加的訂貨量。接受三星電子“課外輔導”的同時，對現有設備進行重新配置，盡量減少動線，並將條形碼系統導入職員原本需要操作的原輔材料管理業務等，解決了73項改善課題。 當天結束了現場革新工作的Solgent計劃今後向系統自動化邁進。10月新生產線擴建完成後，生產量將增至智能工廠支援前的30倍水準。出席當天活動的中小風險企業部副部長姜成天表示：“這是政府和大•中小企業在解決新冠肺炎相關中小企業的生產困難方面合作並取得成果的代表事例，意義重大。今後將進一步加強對智能工廠的支持。”

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