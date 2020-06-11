把朝鮮威脅歸結為“都是‘脫北者’的錯”，這種低姿態能得到什麽？. June. 11, 2020 07:35. . 朝鮮以向朝鮮撒放傳單為由切斷韓朝間通信，並威脅追加措施，但是韓國政府和執政黨卻將責任推給“脫北者”。統壹部昨天告發兩個“脫北者”團體違反交流合作法，開始了取消法人設立許可的工作。共同民主黨院內代表金泰年昨天表示：“此次事件是‘脫北者’團體擅自向朝鮮撒放傳單引起的”，“將完成禁止對朝傳單的立法。”勞動黨第壹副部長金與正要求制定阻止對朝撒放傳單的法律，繼統壹部之後，執政黨也進行了響應。 朝鮮把問題直指“脫北者”團體撒放的對朝傳單。將稱朝鮮國務委員會委員長金正恩為偽善者的油印材料等放飛給朝鮮，確實給朝鮮的過激應對提供了借口。但韓國政府和執政黨沒有去認真說服他們，而是幹脆用法律堵死並對他們進行處罰，這不能不說是壹種主客顛倒的做法。這有可能與聯合國人權委員會“朝鮮居民也有權了解另壹方情況”的方針背道而馳，成為反人權的行為。 朝鮮就中斷南北關系進行施壓，是阻礙文在寅總統對朝構想的障礙。但是，韓國政府和執政黨為了擺脫這種局面，似乎就按照朝鮮的要求行事，這種急躁的態度只會進壹步歪曲南北關系。朝鮮的目標是通過向韓國施壓來吸引只執著於大選的特朗普總統的關註，而針對撒放傳單的是非，可能只是上述目的的借口。錯誤地解讀朝鮮的想法去消除其借口，就算這樣，韓朝關系也不會好轉。 如果韓國政府和執政黨繼續采取這種低姿態，朝鮮也不會在意我們，而是繼續小看我們。應該知道，如果只關註朝鮮而忽視韓美同盟，將韓國社會內部的南南矛盾擺到後面，文在寅總統的“南北關系和朝美關系良性循環”構想將會消失，每樁每件事情應朝鮮的要求成為人質的惡性循環將會持續下去。現在是時候慎重調整對朝戰略處理法了。

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