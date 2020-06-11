“駐德美軍不能撤離”，22名共和黨議員反對. June. 11, 2020 07:36. by 華盛頓=常駐記者 李正恩 lightee@donga.com. 對於美國總統特朗普下達的裁撤駐德美國駐軍的指示，執政黨共和黨議員們集體舉起了反對旗幟。據悉，美國國防部尚未接到特朗普的裁撤指示，高層相關人士事先也不知道相關內容。 9日，據美國有線電視新聞網（CNN）、《華爾街日報》等媒體報道，共和黨所屬的眾議院軍事委員會22名議員當天向特朗普總統表示了反對裁減駐德美軍的立場。他們在寫給特朗普的信中表示，“（裁減美軍）不僅將嚴重危害美國的國家安全，而且將因此加強俄羅斯的立場”，要求重新考慮裁軍決定。他們強調：“美軍的駐紮有助於阻止二戰後的戰爭。在使美國更加安全方面也作出了貢獻。” 眾議院軍事委員會議員利茲·切尼當天指出，“如果美國撤出軍隊，自由將受到威脅”，“美軍在海外的駐軍對於通過力量維持和平和美國的領導地位至關重要”。共和黨籍參議院軍事委員會主席詹姆斯·因霍夫日前在接受《外交》刊物采訪時表示，“這是非常糟糕的想法”。保守傾向的智庫傳統基金會批評說，“削減美軍可能會損害歐洲的安全體制”。 路透社9日援引多名消息人士的話報道說，國防部沒有接到裁減駐德美軍的指示，白宮、國務院和國防部的負責人也不了解相關內容，在看到相關報道後大吃了壹驚。 據悉，在特朗普總統的決定中，美國前駐德大使理查德·格裏內爾發揮了影響力。格林內爾在回答路透社的提問時，就自己施加了影響的傳聞表示否認，稱“全都是道聽途說（gossip）”。但他同時表示：“德國內部的裁撤討論是從去年年底開始的。”“德國未能兌現北約成員國將防衛開支上調至占國內生產總值2%的承諾”，暗示削減駐德美軍的計劃與德國增加防衛開支問題有關。 據說，特朗普的決定方面，他與默克爾總理的矛盾也產生了作用。壹名議會助理對路透社說：“我聽說，特朗普總統對取消參加七國集團（G7）會議的默克爾感到惱火，因此加快了決策速度。” 據《華爾街日報》當天報道，負責五角大樓的國防部長埃斯珀由於違背特朗普的意願，距離被實際上撤換只有壹步之遙。據悉，特朗普在幕僚們“撤換國防部長只會使敵人受益”的勸阻下，在最後關頭放棄了換人計劃。 在共和黨內部輿論不斷惡化的情況下，特朗普左沖右突的行動仍在繼續。特朗普當天就在參加抗議種族歧視示威時被警察推倒受傷的75歲馬丁·古西諾在推特上留言說：“從電視畫面來看，他跌倒的力度比被推倒還厲害。會不會是演戲啊？”結果遭到了巨大的輿論批評。

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