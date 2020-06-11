美國夏威夷州把6月25日指定為“韓國戰爭追悼日”. June. 11, 2020 07:36. by 金藝允記者 yeah@donga.com. 美國夏威夷州在韓國戰爭70周年之際，將本月25日指定為“韓國戰爭追悼日”。夏威夷是美國50個州中第壹個紀念韓國戰爭70周年的州。此前的2010年，華盛頓、佛羅裏達、阿肯色州等都追悼了韓國戰爭60周年。 據“美國之音”廣播電臺報道，日本移民後裔、夏威夷州州長大衛·伊格（63歲，音譯）當地時間8日發表聲明說：“為紀念韓國戰爭參戰勇士及其家人的勇氣和犧牲，把25日定為‘韓國戰爭悼念日'。”聲明的內容還包括，參加韓國戰爭的約600萬名美國人中，有25000多人來自夏威夷，其中400多名陣忙，900多人受傷。 伊格在聲明中強調：“通過這場戰爭，韓國和美國成為了強有力的同盟。形成了和平、安全、繁榮的共同體。”他還說，在檀香山太平洋國立墓地紀念碑和州議會議事堂的韓國戰爭紀念碑上，分別刻著在韓國戰爭中失蹤的約8000名美軍和456名夏威夷陣忙人員的名字。 其間，美國主要州為了紀念簽訂停戰協定的1953年7月27日，舉行了紀念活動。只是今年由於新冠疫情，很多紀念儀式都被取消或縮小了。

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