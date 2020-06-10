朝鮮宣布“對敵工作”，暴露以威脅為生的流氓國家本色. June. 10, 2020 07:23. . 朝鮮昨天切斷了韓朝之間的所有通信。不僅是南北聯絡事務所，還切斷了東西海軍隊通信線、通信試驗設施和首腦間熱線電話。朝鮮中央通訊社報道說，勞動黨副委員長金英哲和第壹副部長金與正在對韓工作總結會議上表示，“必須徹底將對韓工作轉換為對敵工作”，審議了階段性計劃，並指示作為第壹步徹底切斷聯絡線。對此，韓國統壹部表示：“通信線應根據韓朝協議予以維持。” 朝鮮宣稱的對敵工作的直接目標，就是“垃圾們的反共和國敵對行為”，即“脫北者”團體撒放傳單等反朝活動。朝鮮稱，“不是其他問題，只是那個問題……”“背叛者和垃圾們犯下的罪責……”，盯準了“脫北者”。不僅如此，朝鮮還對所謂的“觸及最高尊嚴的敵對行為”乃至“南朝鮮當局的背叛和狡猾的處事方式”表示憤怒，表現出了隨時可以將韓國作為主要敵人的意圖。 就像朝鮮以往的威脅壹樣，其中也包含著為積累更大的挑釁名分和聲稱“哪曾有過”、改變態度的借口。朝鮮可能會立即對太英浩議員等“脫北者”出身的人士進行恐怖襲擊或在邊境地區發動軍事挑釁，付諸實際行動。也有可能激化韓半島的緊張局勢，以此作為引發美國反應的大型挑釁的前奏。作為政府，應該周密檢查軍事應對態勢，並采取保護“脫北者”的措施。 另壹方面，朝鮮似乎在等待韓方的措施。此前，韓國政府面對朝鮮的抗議態度，曾表現出將立即推進禁止向朝鮮撒放傳單的立法的低姿態，但朝鮮準備借此打下楔子。前天壹度拒絕南北聯絡辦事處的通信，但恢復後再次將切斷聯絡線的時間推遲到昨天中午，這可能也隱藏著希望從文在寅總統那裏得到明確保證的期待。 韓國政府的對朝政策目標是引導朝鮮發生變化，實現韓半島的和平。韓朝之間在極端的危機中進行了極端的和解，在此過程中金正恩還試圖把自己改變為正常國家領導人的形象。但是朝鮮沒有發生任何變化。現在我們目睹了用威脅和恐嚇助長危機並以此生存的不良國家，以及把自己藏在後面、讓妹妹作為忠誠競爭和對外挑釁先鋒的獨裁者的真面目。現在是冷靜地重新審視過去三年的時候了。

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