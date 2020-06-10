“壹團糟”的韓朝關系. June. 10, 2020 07:23. by 申娜莉記者、朴孝睦記者 journari@donga.com,tree624@donga.com. 朝鮮9日宣布，從當天中午12時起切斷首腦熱線等韓朝間四條通信線路，並將對韓工作轉換為“對敵工作”。朝鮮此舉把韓國規定為敵人，時隔781天單方面中斷了2018年4·27板門店宣言之前同年4月20日開通的青瓦臺和國務委員會委員長金正恩辦公室所在的朝鮮勞動黨中央委員會總部之間的“熱線”。在金正恩的妹妹、勞動黨第壹副部長金與正威脅朝鮮撕毀《9·19南北軍事協議》5天後，朝鮮突然啟動對南行動計劃，使南北關系回到了2018年之前甚至出現韓半島危機的2017年的狀態。 朝鮮中央通訊社當天早上6點左右報道稱：“已經得出了不再與只會引起幻滅的南朝鮮當局進行面對面討論的結論。”報道稱：“在8日舉行的對韓工作部工作總結會議上，勞動黨中央委員會副委員長金英哲同誌和金與正同誌強調，必須徹底將對韓工作轉變為對敵工作，並審議了旨在準確計算‘罪責’的階段性對敵工作計劃。”報道明確指出，此次措施的主導者是對韓工作總負責人金與正和曾擔任統壹戰線部長、領導朝韓及朝美談判的代表性對韓強硬派金英哲。 朝鮮宣稱“將徹底切斷”的四條通信線路包括：青瓦臺-勞動黨中央委員會熱線、開城韓朝共同聯絡辦公室通信聯絡線、韓朝東西海軍事通信聯絡線和韓朝通信試驗聯絡線。據統壹部介紹，無論是在上午9點左右嘗試通過聯絡辦公室和軍隊通信線進行聯絡時，還是在中午12點通話連接時，朝鮮方面都沒有接聽。 特別是，朝鮮強調，“此次措施是決心徹底放棄與南朝鮮的壹切接觸空間，廢除不必要之物的第壹階段行動”，因此接下來會陸續實施追加措施。 統壹部9日重申原則性立場稱：“通信線路是溝通的基本手段，應根據韓朝間協議予以維持。”青瓦臺當天沒有召開國家安全保障會議，保持著沈默。文在寅總統計劃從下半年起加速南北合作的構想不可避免地出現差池，青瓦臺內部出現了無法掩飾困惑的氛圍。

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