韓國造船訂單占有率縮小與中國的差距. June. 10, 2020 07:24. by 卞鐘國記者 bjk@donga.com. 壹度領先的中國造船訂單占有率停滯不前，與追趕的韓國的差距大幅縮小。因為中國試圖通過傾註大量本國貨單來人為拉高訂單量的做法已經達到了極限。 9日，據英國造船海運市場分析機構“克拉克森研究”公司透露，上個月全世界船舶訂貨量共計57萬CGT（修正總噸），比創下141萬CGT的上個月減少了40%左右。按國家來看，上個月中國承攬了27萬CGT（13艘，47%），韓國承攬了23萬CGT（8艘，40%），日本承攬了5萬CGT（2艘，9%）。 在今年的訂單業績中，中國位居世界第壹。但韓國和中國的占有率差距正在逐漸縮小。1至5月，國別累計訂單業績分別為：中國288萬GCT，韓國90萬CGT，日本49萬CGT。4月份韓國和中國的單月訂單占有率差距達到55個百分點，但上個月單月訂單占有率差距縮小到7個百分點。這是由於中國本國訂貨大幅減少。從上個月訂單量來看，韓國與4月份基本持平，但中國比前壹個月劇減73%。特別是，上個月中國的訂單中有85%是本國訂單，而韓國全部是來自歐洲和亞洲國家的船主訂單。 對此，造船業界認為，壹直不斷接到訂單的韓國將在下半年（7∼12月）超過中國的訂單量。因為韓國最近與卡塔爾簽訂了大規模液化天然氣運輸船建造合同，俄羅斯和莫桑比克也預定了韓國具有優勢的大型LNG訂貨項目。

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