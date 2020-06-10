孫興慜最新身價為1021億韓元，在歐洲五大聯賽所有球員中排名第48位. June. 10, 2020 07:24. by 李元洪 bluesky@donga.com. 有評價稱，雖然因新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)歐洲足球市場遭遇寒流，但孫興慜(28歲•托特納姆熱刺隊)的身價仍超過1000億韓元。 據國際足球聯盟(FIFA)下屬的國際體育研究中心(CIES)9日發表的《2020年夏季歐洲五大聯賽(英格蘭、西班牙、法國、意大利、德國)主要球員的預想轉會費報告書》顯示，孫興慜的轉會身價為7560萬歐元(約1021億韓元)。雖然與今年1月的7850萬歐元(約1061億韓元)相比縮水了290萬歐元(39億韓元)，但排名從第54位上升到第48位，上升了6位。在英超攻擊手中，他排名第11位。由於新冠肺炎疫情導致俱樂部收入銳減，球員的轉會身價大部分也縮水了。 孫興慜的排名上升是因為他在2017~2018賽季的37場比賽中打進12球，在2018~2019賽季的31場比賽中斬獲12球，在本賽季的21場比賽中打進9球等正處於生涯全盛期，再加上他上月完成了基礎軍事基礎，徹底擺脫了兵役負擔。 效力於法甲巴黎聖日耳曼隊的前鋒基利安•姆巴佩(22歲)以2.592億歐元(約3505億韓元)的轉會費在五大聯賽效力球員中排名首位。排在第二位的是英超曼城隊的前鋒拉希姆•斯特林(26歲)，他的身價為1.947億歐元(約2631億韓元)，德甲多特蒙德隊的中場球員傑登•桑喬(20歲)位居第3位。效力於英超利物浦隊的特倫特•亞歷山大-阿諾德(22歲)以1.7110億韓元(約2312億韓元)的身價在防守球員中排位最高，在所有球員中高居第4位。 現役最耀眼的球星裏奧內爾•梅西(33歲•巴塞羅那)以1.0010億歐元(約1353億韓元)排名第21位，克裏斯蒂亞諾•羅納爾多(35歲•尤文圖斯)以6280萬歐元(約1358億韓元)排名第70位。梅西和C羅的排名之所以下降，可能是因為他們都30多歲了。

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