種族歧視話題乍現，拜登就出場. June. 10, 2020 07:24. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 6日剛被確定為美國民主黨總統候選人的前副總統喬·拜登（78歲），作為第壹個正式日程與因白人警察壓迫脖子而死亡的黑人喬治·弗洛伊德（46歲）的遺屬見了面並表示慰問。分析認為，此舉是在嘗試有別於對抗議種族歧視的示威者持敵視態度的特朗普總統。 拜登8日前往在得克薩斯州休斯敦舉行的追悼會，對遺屬進行了約1個小時的慰問。遺屬方面的律師克裏斯·斯圖亞特在推特上上傳了拜登與弗洛伊德的女兒詹娜（6歲）等人的合影。另壹位律師本傑明·克倫普說：“拜登傾聽了遺屬的話，聽取了痛苦。傾聽對方的話將治愈美國。”拜登1972年因交通事故失去了第壹個妻子和女兒，長子5年前死於癌癥。 弗洛伊德出生在北卡羅來納州，但他壹生中的大部分時間都在休斯敦度過。出席由黑人人權運動家阿爾·沙普頓牧師等主辦的追悼儀式的，還有和弗洛伊德壹樣死於白人警察及警衛隊之手的黑人的遺屬。弗洛伊德的弟弟皮洛尼茲壹壹列舉黑人死難者，哽咽地說：“正義將會實現。”拜登原計劃參加9日在休斯敦舉行的非公開葬禮，但由於擔心自己的警衛會破壞嚴肅的氛圍，所以決定用視頻代替。 美國有線電視新聞網（CNN）當天報道稱，2日至5日以1259名成年人為對象，就“如果今天舉行大選，將支持誰”的問題進行問卷調查，結果拜登獲得55%的支持率，領先特朗普總統（41%）14個百分點。這是在最近實施的輿論調查中出現的雙方最大的差距。據CNN報道，拜登在最近10天裏進行的5項主要民意調查中，有4項支持率超過50%。在2016年大選中與特朗普總統對決的民主黨候選人希拉裏·克林頓雖然在當時的民意調查中領先，但壹次也沒有超過50%，這令拜登陣營方面受到了很大的鼓舞。 63%的應答者表示，“反對總統處理種族問題的方式”。65%的應答者指出，“總統的應對加劇了種族歧視示威”，意指應對弗洛伊德之死和種族隔離示威的方式將對大選格局產生相當大的影響。對此，特朗普在推特上聲稱，“CNN調查和他們的報道壹樣都是假的”，“2016年面對騙子希拉裏時，我的數據也與此相同或者更糟糕呢。” 當天，眾議員南希·佩洛西、參議院黨團領袖查克·舒默等民主黨領導人在首都華盛頓國會大廈單膝下跪默哀，悼念弗洛伊德。他們為了強調對黑人的支持，都在肩膀上披上了非洲加納的傳統服裝“肯特”圍巾，默哀了弗洛伊德被白人警察的膝蓋壓住脖子的8分46秒內。民主黨提交了禁止按壓脖子逮捕、義務性使用穿戴式攝像機、公開警察暴力前科等防止警察濫用公共權力的法案。

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