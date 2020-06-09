如果一直被朝鮮牽著鼻子走，只會助長金正恩的冒險主義. June. 09, 2020 08:02. . 朝鮮昨天沒有接通開城南北共同聯絡事務所開始辦公的電話。據悉，這是朝鮮繼前年9月設立聯絡事務所後，首次拒絕通話。去年年初河內朝美會談破裂後，朝鮮單方面撤回聯絡事務所人員直到後來返回期間，也壹直沒有中斷聯絡。朝鮮統壹戰線部5日表示，“堅決廢除聯絡事務所”，稱這是朝鮮勞動黨第壹副部長金與正的指示，隨後立刻切斷了南北之間的聯系。 朝鮮拒絕通話應該是金與正在4日談話中警告的即將關閉聯絡事務所的第壹階段執行措施。也就是說，以對朝團體撒放傳單為借口，在關閉聯絡事務所的同時，完全拆除開城工業園區和撕毀《9·19南北軍事協議》等也將依次進行。朝鮮只是依然啟動著東海和西海地區軍事通信線和雙方艦艇間的國際商船共同通信網。今後很有可能調整緩急，切斷軍隊通信網並廢除軍事協議。 朝鮮的對韓攻勢至少將持續到本月底。“脫北者”團體25日表示，為迎接6·25戰爭70周年，將再次向朝鮮撒放100萬張傳單，因此在那之前，朝鮮很可能會關註韓國的態度，並采取禁止散發傳單的措施。朝鮮連日動員居民舉行大規模群眾集會，鞏固對內團結。朝鮮媒體紛紛不加掩飾地指責韓國是“低能兒式的醜態”，威脅稱“走到頭試試看”。 但是政府卻只發出了懷柔的信息。昨天，統壹部次官訪問了非軍事區山林復原實況調查現場，執政黨領導層也決心盡快處理禁止對朝撒放傳單的法案。對於朝鮮的粗話，他壹邊囑咐“要克制情緒性發言”，壹邊對在野黨的批評立眉瞪眼地稱為“離間國民和政府”。前總統的兒子說：“應該懷疑‘脫北者’團體的純粹性。”這種低姿態如果不是被朝鮮馴服了又是什麽呢？ 朝鮮真正窺伺的，是還有不到5個月的美國大選。朝鮮比任何人都關心特朗普總統能否連任，認為美國大選是制造危機、展示存在感的機會。韓國只是墊腳石，下壹步打算的是要牢牢束縛住韓國的手腳。急於安撫的韓國政府的對朝政策，只會助長朝鮮所虎視眈眈的更大的冒險主義。

한국어